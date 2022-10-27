Garanti BBVA’nın güçlü sermayesi, TL kredilerde pazar payı kazanarak büyümesine imkân sağlıyor

Aktif büyüklüğü 1 trilyon 223 milyar 427 milyon 168 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 873 milyar 289 milyon 170 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %69,5’i mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında %47 büyüme ile 850 milyar 605 milyon 561 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,2*, özkaynak kârlılığı %49**, aktif kârlılığı ise %5** seviyelerinde gerçekleşti.

* BDDK’nın geçici önlemleri hariç

**Ortalama aktif kârlılığı ve ortalama sermaye kârlılığı hesaplamalarında net kâr yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Bankacılık sektörü TL kredilerde ilk 9 ayda %51 büyüdü. Büyüme geçtiğimiz senelerin oldukça üzerinde olsa da, enflasyonun altında bir seviyeye işaret ediyor. Kredi büyümesi, ağırlıklı olarak Türk Lirası ve tüzel tarafta gerçekleşti. Garanti BBVA olarak bu dönemde hem tüzel hem bireysel kredilerde, sırasıyla %72 ve %37 büyümeyle sektörde pazar payı kazanarak öncü konumumuzu pekiştirdik. Yabancı para kredilerde ise talebin düşük olması ve vadesi gelen kredilerin kapatılmasının etkisiyle küçülme hızlanarak sürüyor. Kredilerin büyümesiyle destek bulan ekonomik aktivite ve düşük faiz ortamı sorunlu kredilerdeki büyümenin önünü kesti. Sektör genelinde olduğu gibi Bankamızda da aktif kalitesi iyileşiyor, tahsilatlar güçlü devam ediyor. Kredilerin fonlamasında ise Kur Korumalı Mevduat (KKM) ana ürün oldu. KKM hacmimizi sadece üçüncü çeyrekte nette %30’a yakın artırdık. Bugün KKM mevduatları TL vadeli mevduatlarımızın %60’dan fazlasını oluşturuyor. KKM etkisiyle, sektörde ilk defa mevduat vadelerinin uzadığına şahit olduk ki bu gelişme de banka bilançolarındaki vade farkı yönetimine pozitif anlamda destek oldu.

Küresel ekonomilerde büyümenin yavaşlaması ana gündem maddesiyken, ülkemizdeki büyüme oranı pozitif ayrışarak güçlü seyrini koruyor. Bu büyümede bankacılık sektörü her zaman olduğu gibi lokomotif görevi görüyor. Sektörün, bugüne kadar verdiği sınavlardan başarıyla geçmesinin arkasında ise güçlü sermayesi yatıyor. Ülkemizin önümüzdeki süreçte büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi için bu sermaye gücüne hep ihtiyacımız olacak. Eylül itibarıyla vergi sonrası kârımız 39 milyar Türk Lirası’na ulaştı. Bu da %49’luk bir sermaye kârlılığına işaret ediyor. Enflasyonun %83’e ulaştığı bir dönemde, bu kâr rakamını doğuran sermayeyi enflasyon karşısında korumak bankaların en kritik mücadelesi oldu. Enflasyonun bir diğer etkisi bankamızın konsolide edildiği ana sermayedarımızın bilançosunda kendini gösterdi. BBVA Grubu, bankamızı kendi bilançosuna konsolide ederken IAS 29 enflasyon muhasebesi kurallarını uyguluyor. Biz Türkiye’de 39 milyar TL kâr açıklarken, sermayedarımız bizden elde ettiği kârı enflasyon etkisinden arındırarak sadece 336 milyon Euro, yani 6 milyar TL beyan ediyor.

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Banka olarak sadece yeni müşteri kazanmaya değil, hizmetlerimizi sürekli iyileştirerek, kusursuz bir müşteri deneyimi sunmaya da odaklanıyoruz. Müşteri deneyiminde mobil bankacılığı ana merkez olarak konumluyoruz. Mobil kanallarda “insan” faktörünü dışarıda bırakmadan teknolojinin de gücünü sunarak gerçek zamanlı, akıllı, kişiye özel içerikler ve öneriler sunmaya odaklanıyoruz. Mobil bankacılığımız 15. yılını geride bırakırken, mobil müşteri sayımız 12,6 milyona ulaştı. Mobil bankacılık işlem adetlerimiz de pandemi koşullarının etkisiyle yüzde 100 arttı ve artmaya devam ediyor. Ulaşılan bu sayıların etkin işlenmesi, müşteriye değer yaratan çözümler sunulması, müşteri deneyimi ve müşterinin finansal sağlığı en temel önceliğimiz. Bu önceliklerimizi son derece gelişmiş yapay zekâ çözümleriyle destekleyerek, müşterilerimizle uzun vadeli, sağlıklı ve kalıcı ilişki yaratmaya odaklanıyoruz. Bankamızın önümüzdeki dönemde de en önemli sermayelerinden biri bu yaygın ve etkin yapı olacak. Bu süreçte çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarımla birlikte bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen ve güvenen, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri – 30 Eylül 2022

Başlıca Bilanço Kalemleri Cari Dönem

30.09.2022 Önceki Dönem

31.12.2021 Değişim %D Toplam Aktifler 1,223,437,168 850,475,600 43.9% Krediler* 687,112,307 492,589,718 39.5% -Canlı Krediler 668,202,284 475,285,220 40.6% -Takipteki Krediler 18,910,023 17,304,498 9.3% Müşteri Mevduatları 850,605,561 580,376,196 46.6% Özsermaye 131,668,396 80,300,855 64.0% *Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir Başlıca Gelir Kalemleri Cari Dönem

30.09.2022 Önceki Dönem

30.09.2021 Değişim %D Net Faiz Geliri 57,948,604 23,862,718 142.8% Operasyonel Giderler 18,443,687 10,123,014 82.2% -Personel Giderleri 7,270,082 3,974,748 82.9% -Diğer Faaliyet Giderleri 11,173,605 6,148,266 81.7% Net Ücret ve Komisyonlar 12,008,205 6,489,928 85.0% Net Kâr 38,726,062 9,514,621 307.0%

Garanti BBVA’nın 30 Eylül 2022 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www. garantibbvayatirimciiliskileri .com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler