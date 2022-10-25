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Garanti BBVA ve İklimsa’dan GES yatırımları için iş birliği

Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde ve iklim kriziyle mücadelesinde sürdürülebilir finans çözümleriyle destek veren Garanti BBVA, GES yatırımları için Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa ile iş birliği yaparak, güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen tüzel müşterilerine ve çiftçilere uygun koşullarda kredi imkânı sunuyor.

ŞİRKETLER 25.10.2022, 11:49
Garanti BBVA ve İklimsa’dan GES yatırımları için iş birliği

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Bankacılık sektörü iklim kriziyle mücadele ve alınacak önlemler açısından dönüştüren gücüyle ön plana çıkıyor. Banka olarak iklim kriziyle mücadele kapsamındaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Başta KOBİ’ler olmak üzere, tüzel müşterilerimizin ve çiftçilerin yeşil dönüşümüne yönelik GES yatırımları için nakit akışlarına uygun şekilde avantajlı ödeme koşullarıyla yatırım kredisini sağlamak ve finansal sağlıkları için en doğru çözümleri sunabilmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda İklimsa ile önemli bir iş birliğine giderek tüzel müşterilerimizin ve çiftçilerin GES yatırımlarının finansmanında yanlarında olmak amacıyla ticari kredi desteği sunmaya başladık. Bu iş birliğiyle müşterilerimizin daha düşük maliyetlerle temiz enerjiye ulaşmak için yatırım yapmalarına destek olurken, diğer yandan faaliyetlerini de Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde düşük karbon ekonomisine uygun şekilde dönüştürmelerine katkıda bulunacağız.” dedi.

 

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten ise, “İklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji yatırımlarının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ülkemizin en kritik konulardan biri haline gelen temiz enerji üretimi aynı zamanda bankamızın stratejik önceliği haline gelen sürdürülebilir finans çalışmalarımızın da odağındadır. Bu kapsamda bireyselden kurumsala kadar tüm müşterilerimize çapraz satışlarla sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi düşük karbonlu ekonomiye geçişe uygun olarak şekillendiriyoruz. 2014 yılından bu yana proje finansman altında desteklediğimiz enerji üretim sektöründe sadece yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyoruz. Bugüne kadar yenilenebilir enerji yatırımları için 6 milyar doların üzerinde finansman sağladık. Ülkemizde güneş enerjisi santrallerinin toplam kurulu güç içerisindeki payı son yıllarda hızla artarak %8,7 seviyesini geçmiş durumda. Bu gelişme sevindirici olmakla beraber bize daha gidecek çok yolumuz olduğunu da gösteriyor. İklimsa ile yaptığımız iş birliğiyle müşterilerimizin karbon emisyonlarını azaltarak kendi yapacakları yatırımlarla yenilenebilir kaynaklardan enerjiye ulaşmasına, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesine ve düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, Garanti BBVA olarak, Türkiye’nin özellikle Çatı GES yatırımları ile enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya da önemli katkısı olan yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeye, bu alanda yenilikçi çözümlerle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun da iklimlendirme sektöründe GES alanında hizmet veren bir şirket olarak değerli iş birliklerine imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:“Fosil yakıtların çevre ve iklim koşulları üzerindeki son derece olumsuz etkisi, dünyayı temiz, yenilenebilir, sürdürebilir enerji kaynaklarına yönlendirmek için Paris İklim Anlaşması etrafında topladı. Yaşanılabilir bir dünya için herkes üzerine düşeni yapmak için harekete geçerken, biz de Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası olarak, Türkiye’nin 67 ilindeki 200’ü aşkın yetkili servis ağımızla hem dünyamıza hem tüketiciye değer katacak GES alanında uçtan uca anahtar teslim faaliyetlerimizi büyüterek sürdürüyoruz. Güneş Enerjisi sistemlerinde kurumsal ve bireysel çözümlerle tarım sektöründen konut projelerine çok geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi çok daha geniş kitlelere ulaştırma hedefimizde, Garanti BBVA’nın değerli iş birliğiyle gücümüze güç katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güneş Enerjisi Sistemleri, çevreye dost ve ekonomik tasarruf sağlayan sürdürülebilir çözümler olduğundan bundan sonra pek çok alanda yaygınlaşarak büyümeye devam edecek. Biz de yenilenebilir enerji sistemlerindeki bu önemli potansiyeli değerlendirerek, etki alanımızı daha da büyütecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”

#GARANTİ BBVA #İklimsa
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