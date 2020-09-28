Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler’in 75. yılı anısına Global Compact tarafından hazırlanan CEO sorumluluk bildirisini imzaladı.

Garanti BBVA, BM’in 75. yılı anısına hazırlanan bildiriyle birlikte; COVID-19 salgını ve iklim değişikliği, ekonomik belirsizlikler, sosyal eşitsizlik gibi artan krizler karşısında, daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almayı kabul ediyor. Bildiriye destek veren CEO’lar; 21 Eylül Pazartesi günü resmi 75. yıl anma törenleri kapsamında; BM Özel Sektör Forumu’nda BM Genel Sekreteri Antonio Gueterres’e sunuldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için 15 yıldan uzun süredir çalışıyoruz. Bu konuda çalışan uluslararası kuruluşlara destek veriyor, bu amaçla hayata geçen her türlü girişime katılım sağlıyoruz. BM Global Compact’in Türkiye ayağı da hem aktif katkı sağladığımız hem de aldığı aksiyonları dikkatle takip ettiğimiz bir kuruluş. Global Compact Türkiye ağında, Sürdürülebilir Finans Grubu’nun başkanlığını yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl, oluşturulması aşamasında önemli liderlik ettiğimiz Sürdürülebilir Finans Bildirgesi’ne, Türkiye’deki aktif büyüklüğün yaklaşık %40’ını temsil eden 8 banka katılım gösterdi. Bu bildirgeyi imzalayan 8 banka, finanse ettiği projelerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri üzerinde kontrol sahibi oluyor. Bildirge’yle birlikte, imzacı bankaların çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesi konusunda yol gösterici olacak bazı hükümleri de yerine getirmesi gerekiyor. Global Compact, bu sene de son derece takdir toplayacak bir işe imza attı. BM 75. yılı anısına hazırlanan CEO Bildirisi, artan pandemi ve iklim değişikliği, sosyal eşitsizlikler, pandeminin sebep olduğu ekonomik belirsizlikler vb. karşısında, iş dünyasının acil aksiyon ve sorumluluk alması gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda; Türkiye’de sürdürülebilir finansın gelişimine liderlik ettiğimiz ve hem çevresel hem de sosyal konuları finansal yapımızın içerisine entegre eden bir iş yapış tarzıyla çalıştığımız için Garanti BBVA adına bu Bildiri’yi imzalamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum.” dedi.