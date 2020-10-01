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Gaggenau Tasarım ve Gastronomi Buluşmaları Devam Ediyor
Lüksü dostlar ile paylaşılan bir an, bir deneyim olarak gören lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, bu düşünceden hareketle gerçekleştirdiği Gaggenau Tasarım ve Gastronomi Buluşmaları’na bir yenisini daha ekledi. Gaggenau Showroom’da Şef Eren Erdem’in ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden Mimar Görkem Volkan ile yakın arkadaşı Mimar Sinan Kafadar özel davetli olarak ağırlandılar...
01 Ekim 2020 Perşembe 12:26