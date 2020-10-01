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Gaggenau Tasarım ve Gastronomi Buluşmaları Devam Ediyor

Lüksü dostlar ile paylaşılan bir an, bir deneyim olarak gören lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, bu düşünceden hareketle gerçekleştirdiği Gaggenau Tasarım ve Gastronomi Buluşmaları’na bir yenisini daha ekledi. Gaggenau Showroom’da Şef Eren Erdem’in ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden Mimar Görkem Volkan ile yakın arkadaşı Mimar Sinan Kafadar özel davetli olarak ağırlandılar...

Gaggenau Tasarım ve Gastronomi Buluşmaları Devam Ediyor

Misafirlere lüks bir ev deneyimi yaşatan Gaggenau Sapphire Showroom’da gerçekleşen sohbete Şef Eren Erdem’in, buharlı fırında hazırladığı balık ve deniz ürünlerini içeren 4 tabaklı tadım menüsü eşlik etti.Kariyerlerine büyük ölçekli mimari yapılar yaparak devam eden iki meslektaş bu özel davette, samimi bir yemeğin tadını çıkardı.

“Yeni lüksümüz ne oldu?”

Lüksün yeniden yorumlanması etrafında şekillenen sohbette yeni dünya düzeninde seçim yapabilmenin lüks olduğunu dile getiren Mimar Görkem Volkan konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Artık seçebiliyoruz. Daha spesifik, daha butik, daha terzi işi olan şeylerden mutlu oluyorum. Biraz hayatın ona doğru gittiğini düşünüyorum ve şu an için bana iyi gelen şeyi seçebilmek, seçebildiğim yerde olabilmek ya da o kişiyle olabilmek lüks.”

Salgın sürecinde motivasyonunun ne olduğu sorusu yöneltilen Sinan Kafadar ise içinde bulunduğumuz dönemi ve ruh halini hayatında yapmakta olduklarını, yapma şekillerini ve yapma amaçlarını tekrar değerlendirmek için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyor.

İkili yemek boyunca bir yandan pandemi sürecindeki içsel değişimlerini değerlendirirken diğer yandan da değişen toplumu ve bununla birlikte organik olarak dönüşen mimari üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Anahtar Kelimeler:
Eren ErdemGaggenauGaggenau ShowroomGörkem VolkanSinan Kafadar
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