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Fuzul, Tasarruf Finansman Sisteminin Özünü Dayanışma Ekonomisi Olarak Yeniden Tanımlıyor

Sektördeki 30 yıllık deneyimi ve güçlü finansal yapısı ile ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenlere faizsiz finansal çözüm sunan Fuzul, tasarruf finansman sisteminiDayanışma Ekonomisi olarak yeniden tanımlıyor.Dayanışma Ekonomisi’nimottosu hâline getiren Fuzul, 50 milyar TL’lik büyüklüğe ve yaklaşık 400 bine yakın katılımcıya sahip tasarruf finansman sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.

ŞİRKETLER 21.10.2022, 15:53
Fuzul, Tasarruf Finansman Sisteminin Özünü Dayanışma Ekonomisi Olarak Yeniden Tanımlıyor

Kurulduğu günden bu yana yüz binlerce kişinin ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyacına çözüm olan Fuzul, Dayanışma Ekonomisi olarak yeniden tanımladığıtasarruf finansman sisteminin bilinirliğine önemli katkılar sunacak.

Dayanışma Ekonomisi terimiyle 30 yıllık sistemi, daha anlaşılabilir hâle getirdiklerini dile getiren Fuzul Tasarruf Finansman AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal,“Dayanışma Ekonomisi; insanların küçük birikimlerini bir araya getirerek ev, araçve çatılı iş yeri sahibi olduğu sistemin adıdır. Bugüne kadar yüz binlerce kişi Dayanışma Ekonomisi’yle ev, araçve çatılı iş yeri sahibi oldu.Sektörümüzün 30 yıldır var olması ve bugün geldiği konumla kazandığı güven sayesinde Dayanışma Ekonomisi; gerekli kanuni adımların atılmasıyla ev, araç ve çatılı iş yeridışında farklı ihtiyaçlara da faizsiz finans kaynağı noktasında çözüm olmaya devam edebilir”dedi.

5.000 Faizsiz Konut Finansmanı Kampanyası Dayanışma Ekonomisine yeni bir soluk olacak

Dayanışma Ekonomisi felsefesini temel alan 5.000 Faizsiz Konut Finansmanı Kampanyası’na da imza atan Fuzul;5 bin kişiyi, organizasyon bedelinde yüzde 35’e varan indirimlerle ev sahibi yapacak. Katılımcılar,31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek kampanyadâhilinde; peşinatlı ya da peşinatsız, çekilişli ya da çekilişsiz modellerle kendi belirledikleri taksit tutarları ile Türkiye’nin istedikleri şehrinde faizsiz ev sahibi olabilecek. Sektörde ilk olan kampanya ile Fuzul;Türkiye’nin dört bir yanında, faiz yüküyle uğraşmadan düşük maliyetlerle ev sahibi olmak isteyenleri bir araya getirerek 30 yıldır başarıyla uyguladığı Dayanışma Ekonomisi’yle finansman sağlayacak. Herkesin ekonomik imkânları dâhilinde destek olacağı güç birliği ile kampanyaya katılan herkesi ev sahibi yapacak. Kampanya,Dayanışma Ekonomisi’ne yeni bir soluk olacak.

Film, Dayanışma Ekonomisi ile ev sahibi olan ailelerin mutluluğuyla bitiyor

Yayınladığı reklam filmiyle sisteminin temelinde yer alan Dayanışma Ekonomisi’ni tuğla metaforuyla vurgulayan Fuzul, bir araya gelen onlarca ailenin güç birliğiyle ev sahibi olmasını anlatıyor. Zahide Yetiş ve Kadir Çöpdemir’in başrollerini paylaştığı, 100’den fazla oyuncununrol aldığı, sektörün en fazla oyunculu reklam filminin çekimleri iki günde tamamlandı. Ev sahibi olmak isteyen bir ailenin elinde tuğla ile Fuzul ofisine gelmesiyle başlayan film,onlarca ailenin koyduğu tuğlaların eve dönüşümünü vurguluyor. Alametifarika imzası taşıyan yönetmen koltuğunda Serdar Erener’in oturduğu reklam filmi, Dayanışma Ekonomisi ile ev sahibi olan ailelerin mutluluğuyla bitiyor.

“Sistemin mantığını en sade şekilde anlatmak için tuğla metaforunu kullandık”

Reklam hakkında görüşlerini paylaşan Akbal, sözlerini şöyle tamamladı:“Fuzul’ünDayanışma Ekonomisi sistemini ve işin mantığını tam, doğru ve sade bir şekildeanlatmak adına tuğla metaforunukullandık. Tasarruf sahiplerinin az, çok demedentüm birikimlerini bir araya getirerek değer oluşturduğumuzu anlatmak istedik. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Fuzul’ünDayanışma Ekonomisi’ni daha fazla insana anlatmak ve geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Amacımız da buydu. Bunun için de bir simgeye ihtiyacımız vardı, bu da tuğla oldu.” 

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