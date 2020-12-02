Ford Otosan, Türkiye’nin ilk ‘Batarya Montaj Fabrikası’nı kurmak için çalışmalara başladı

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde büyük önem arz eden ‘Batarya Montaj Fabrikası’nı 2022 itibarıyla Kocaeli’de hayata geçireceğini açıkladı.

“Bu yatırımla Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’de ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacak”

Ford’un elektriklenme stratejisi kapsamında yeni bir aşamaya geçtiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, bugüne kadar ülkemiz adına ticari araç üretiminde önemli sorumluluklar üstlendik, mühendislik bilgi birikimimiz ile Ford dünyasında çok önemli bir konuma ulaştık. Otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük etmek üzere elektrikli araç yatırımlarımıza Türkiye’nin ilk ve tek şarj edilebilir ticari aracı Custom PHEV üretimi ile başlamıştık. Geçtiğimiz günlerde, Ford'un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit'in üretim sorumluluğunu üstlenerek büyük bir başarıya imza attık. Şimdi de tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikamızı kurmak için çalışmalara başladık. Böylece, Kocaeli Fabrikalarımızın Türkiye’de ilk ve tek entegre araç üretim tesisi olması yolunda önemli bir adım attık. Batarya adımımız ile yazılım mühendisliği yeteneklerimize bir yenisini ekliyoruz. Bu önemli yatırımla batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal testleri de kendi mühendisliğimiz ile yerli olarak geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu yatırım sadece Ford Otosan için değil, ülkemiz için bir kazanımdır. Bataryası dahil elektrikli araç üretiminin, geniş bir ekosistemde ülke ekonomisine ve yerli tedarikçiler dahil sanayimizin dünyada rekabet edebilmesine çok olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum" dedi.

60 yıldır yatırımlar hız kesmiyor

Ford Otosan’ın 60 yıldır Türkiye otomotiv sanayinin öncü gücü olduğunu ve ilkleri başardığını kaydeden Yenigün, sözlerini şöyle sürdürdü; “Gururla söyleyebiliriz ki, koşullar ne olursa olsun durmaksızın Türkiye’ye yaptığımız yatırımlarla değer katarken, otomotiv endüstrisinde hep ‘ilk’lere imza atmayı başardık. 60 yıllık yolculuğumuzda; toplamda 6 milyona yakın araç ürettik, tüm dünyaya ihraç ettik. Ar-Ge gücümüzle Türkiye'nin ilk yerli üretim motorundan, ITOY ödüllü kamyonuna varan birçok başarıya imza attık. Ticari araçta Avrupa’nın en büyük üretim üssü haline geldik. Binlerce aileye istihdam sağladık, sağlamaya devam ediyoruz Türkiye’de en çok yatırım yapan şirketlerden biriyiz, sadece son 10 yılda 2,5 milyar euro yatırım yaptık. Sadece biz değil, ülkemizdeki otomotiv ekosistemi, yan sanayi ve tedarikçilerimiz de bizimle birlikte büyüdü, globalleşti. Yerli üretim Transitlerimiz bugüne kadar dünya çapında milyonlarca müşteriye ulaştı, 2022’de de tam elektrikli ve yerli e-Transitlerimiz Avrupa yollarında olacak. Elektrikli araç yatırımlarımızla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli başarılara koşacağımıza eminim.”

Ford Otosan mühendisleri batarya üretiminde kritik süreçleri üstleniyor

Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç olan Ford E-Transit, 67 kWh 400 Volt lityum iyon pil ile 350 km’ye kadar menzil sunacak. Entegre çalışma sistemini hedefleyen yeni batarya montaj fabrikası son teknoloji imalat çözümleri ile donatılacak, AGV (akıllı taşıma sistemleri) ile verimlilik sağlanacak. Yüksek kaliteli ürün çıktıları almak için yeni nesil perçinleme ve kaynak teknolojileri kullanılacak. 8'i montaj hattında, 22'si ise kasa imalat hattında olmak üzere toplamda 30 adet robot sayesinde otomasyon seviyesi yüksek ve esnek bir üretim tesisi oluşturulacak. Teknolojik tesiste kolaboratif robotlar ile kameralı kontroller yapılacak.

Bataryalar yine Ford Otosan’ın kuracağı test laboratuvarlarında elektrik testi, hava kaçağı testi gibi güvenlik testlerinden geçirilecek. Bu test esnasında batarya paketinin; şarj düzeyi, paket ve hücre sıcaklık kontrolü ile yazılım kontrolü yapılacak. Kullanılacak yeni soğuk metal transfer kaynak teknolojisi ile batarya kasalarının hava ve su sızdırmazlığı %100 kontrol altına alınacak. 'Light Guide System' adı verilen projeksiyon ve 3D sensörlerle batarya paketinin tüm montaj adımları takip edilebilecek. Destek sistemine ek olarak kolaboratif robotlar üzerine yerleştirilmiş görüntü işleyen kameralar ile olası üretim hatalarının önüne geçilecek.