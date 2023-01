FIRINYA METROCITY AVM ŞUBESİYLE BÜYÜME STRATEJİSİNE YENİ BİR İVME KATIYOR

Fırınya’nın vazgeçilmez imza ürünü kruvasan ile lezzet zamanı...

Fırından sıcacık çıkan ve %100 tereyağı ile orijinal reçetesine göre hazırlanan kruvasanlar, benzersiz lezzetiyle her damak tadını kucaklıyor. Fırınya ustaları tarafından hazırlanan kat kat kruvasanlar, mis kokusu ve enfes tadıyla adeta iştah kabartıyor. Sıcacık bir kahve ya da çay eşliğinde severek tüketilen kruvasanlar, günün en lezzetli anlarının kahramanı oluyor. Klasik kruvasan tarifinin yanı sıra yenilikçi dokunuşlarla “Meyveli & Çikolatalı Kruvasan Sandviç”, “Avokado & yumurtalı Kruvasan Sandviç” ve “Hindi Fümeli Kaşarlı kruvasan Sandviç” de hazırlayan marka, farklı lezzet arayışında olanların da favorisi olarak ön plana çıkıyor.

Fırınya tamamı ekşi mayalı ekmekleriyle fark yaratıyor

Bir buğday hikayesi yazarak Türkiye’yi fırın-kafe kültürüyle tanıştıran Fırınya, tamamen ekşi maya kullanarak hazırladığı ekmek çeşitleriyle müşterilerini benzersiz bir lezzetle tanıştırıyor. Özel fermente yöntemiyle üretilen, dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık olan ekmekler, yemeklerin yanı sıra tek başına bile iştahla tüketilebiliyor. “Ekşi Mayalı Fırınya Ekmeği”, “Cevizli Ekşi Mayalı Köy Ekmeği” ve “Karabuğday Ekmeği” başta olmak üzere birbirinden nefis çeşitlerini beğeniye sunan marka, doyurucu içeriği ve enfes tadıyla dikkat çekiyor.

Mahalle fırıncılığında yeni nesil konsept...

Tüm ürünleri kendisine ait üretim tesisinde özenle üreten ,güçlü know how sahibi ekibi, hizmet kalitesi, lezzetli ve ulaşılabilir ürünleriyle kısa sürede adından söz ettiren Fırınya, 2022 yılında başlattığı şubeleşme çalışmalarına hızla devam ediyor. Gayrettepe, Küçükyalı/Altıntepe, Nişantaşı, Kozyatağı, Acıbadem, Kızıltoprak, Göztepe, Lens İstanbul ve MetroCity AVM şubeleriyle hizmet veren marka, 2023 yılında şube sayısını 20’ye çıkararak İstanbul dışında da büyümeye devam edecek. Fırından yeni çıkan tazecik lezzetleri ve özel menüsüyle günün her saati lezzet şöleni yaşatan markanın ürün grubunda fırın sepeti eşliğinde serpme kahvaltısı, salata ve fit seçenekler, kahve ve bitki çayı çeşitleri ve tabii ki olmazsa olmaz fırından sıcacık unlu mamul lezzetleri başta olmak üzere birçok ürün yer alıyor. Fırınya ustaları tarafından özenle hazırlanan ürünleri, konforlu ve sosyal bir atmosferde tüketme imkanı yaratan marka; benzersiz tatları keşfederken kahve eşliğinde keyifli vakit geçirmeye de olanak sunuyor.

Fırınya “Benzersiz Tatlar Ülkesi”nde lezzet şöleni yaşatıyor

“Benzersiz Tatlar Ülkesi” mottosuyla hareket eden ve tıpkı bir ülke gibi bayrağı, haritası, manifestosu ve forması olan Fırınya, sıra dışı konseptiyle dikkat çekiyor. Tüketicileri unutulmaz tatlarla tanıştırmak için yepyeni bir ülkede keşfe çıkaran marka; her damak tadına ve ihtiyaca uygun olarak özenle hazırladığı ürünleriyle misafirlerini ağırlıyor. Kaliteli, güvenilir, samimi, yenilikçi ve ulaşılabilir marka kimliğiyle müşteri portföyünü her geçen gün genişleten Fırınya, yeni nesil fırın-kafe trendinin en büyük oyuncularından biri olarak ön plana çıkıyor.