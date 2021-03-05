Fiber optik altyapı hayati ve stratejik bir yatırımdır

Hızla gelişen 5G teknolojisi, nesnelerin interneti (IoT), endüstri 4.0 uygulamalarının altyapısı tamamen fiber optik temelli altyapıya dayanıyor. Son dönemlerde gündemde olan uzaktan eğitim, e-ticaret, uzaktan çalışma, akıllı şehirler, yapay zeka, makineden makineye iletişim, otonom sürüşlü arabalar, ticari drone uygulamaları gibi yaşantımızı tümüyle değiştirecek uygulamalar için fiber optik altyapı gerekiyor.

Uzun mesafelerde daha yüksek hız ve daha yüksek bant genişliği sinyallerini taşımak için fiber optiğin en ideal çözüm olduğunun altını çizen Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, şunları söyledi:

“ Teknoloji sürekli gelişiyor. Nesnelerin interneti, akıllı şehirler, 5G teknolojisi, endüstri 4.0 uygulamaları gibi daha fazla yüksek hız ve veri yoğunluğuna olan talep artmaya devam ettikçe, fiber optik kablo tüm bu yeni hizmetleri etkinleştirmek için 100 Gbit’e kadar hız ve bakır kablodan kat kat daha fazla bant genişliği imkanı sunuyor. Bundan dolayı, çağın ve teknolojinin gerisinde kalmamak için güçlü ve çeşitlendirilmiş bir fiber optik altyapı, tüm ülkeler ve kurumlar için hayati ve stratejik bir yatırımdır. Geleceğin iletişim otobanı, fiber optik altyapı olacaktır” dedi.

Fiber optik altyapı %30 oranında maliyet avantajı sunuyor

Fiber optik altyapısı hakkında bilgiler veren Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, konuşmasına şöyle devam etti:

“ Fiber optik network altyapısının doğrudan kullanıcı masasına kadar taşınmasına, ‘’Fiber To The Desk (FTTD)’’ deniliyor. Daha geniş kapsamda, kullanıcının network bağlantısı için çalışma masasından son noktaya kadar, bakır ethernet kablosu yerine, fiber optik kablo kullanılması anlamına geliyor. Çünkü, halihazırda kullandığımız bakır kablo sistemler, 5G teknolojisi, nesnelerin interneti gibi yeni uygulamaları istenilen performansta desteklememektedir ve bakır kablo kullanılarak yapılan yatırımlar 3-4 sene içinde yetersiz kalacaktır ve bu sistemlerin yeniden fiber altyapı ile yenilenme ihtiyacı doğacaktır. Örnek olarak, eski bakır altyapı ile 40 dakikada indirebileceğimiz bir filmi, fiber altyapı ile desteklenen 5G altyapısı ile 30-40 saniyede indirmemiz mümkün olmaktadır. Fiber optik kablo, saniyede yüzlerce gigabit data iletme kapasitesiyle, diğer kablo türlerinden çok daha yüksek veri hızlarını desteklemektedir. Aynı zamanda, fiber optik altyapı, diğer altyapılara göre %20-30 oranında maliyet avantajı sunuyor. Enerji kullanımını da azaltan çevre dostu bir teknolojidir” diye konuştu.

Fiber optik sayesinde, “veri güvenliği ve siber güvenlik” sağlanıyor

Günümüzde veri güvenliği ve siber güvenliğin son derece önemli olduğu kaydeden Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, şunları anlattı: