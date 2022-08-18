Feed The Future Ödülleri için başvurular başladı
Bu yıl ilk defa sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve israfı engelleme ana temaları ile gerçekleştirilecek Güvenilir Ürün Zirvesi ve farkındalığa katkı amacıyla düzenlenecek Feed the Future Ödül Töreni için Türk gıda ve tarım sektörü 12 Ekim’de bir araya geliyor.
ŞİRKETLER 18.08.2022, 13:02
Seçkin konuşmacıların yer alacağı paneller ve tüm dünya ile eş zamanlı workshopların yer alacağı zirvenin akşamında Feed the Future ödülleri sahiplerini bulacak. 75 uzman jüri üyesinin değerlendirmesi ile gıda ve tarım sektöründen ürün/kurum/kişi’lere 33 kategoride verilecek ödüller için ücretsiz başvurular 2 Eylül’e kadar devam edecek.
Türkiye’nin En’lerinin seçileceği yarışmaya başvuru ve detaylı bilgi için www.guvenilirurunplatformu.com
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