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Farmasi yeni gıda takviyesi tesisi kuruyor!

Türkiye’nin yerli kozmetik devi Farmasi, GMP İyi Üretim Uygulamaları standartlarına uygun olacak yeni gıda takviyesi tesisiyle 2021 başında tam kapasiteyle üretime geçmeyi planlıyor.

Farmasi yeni gıda takviyesi tesisi kuruyor!

Bugünlerde güçlü bağışıklığın ne kadar önemli olduğunun bilinci ile vitamin, mineral desteği sağlayan ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan ürünleri gamına eklemeye devam eden firma, gıda takviyeleriyle büyümeye hazırlanıyor.

Sağlıklı yaşamın öneminin giderek artacağını öngörerek, gıda takviyesinde büyümeyi hedefe hedefleri arasına alan Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna; “Covid salgınından çok önce hazırlığımızı yapmıştık. Salgınla birlikte, bu ürünlerin önemi daha da arttı. Hazırlıklarımız son aşamada, tüm ürün grubumuzu seçtik. Nutriplus serimize yeni eklenecek ürünlerle birlikte, müşterilerimizin beslenme yolculuklarına çok daha fazla destek vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Peki, özel olarak tasarlanan yüksek kalite ürün formları neler;

• Öğün yerine geçen shakeler ve gıda takviyesi ürünleri

• Atıştırmalıklar

• Tazeleyici düşük kalorili içeceklerimiz, çaylar

• Gummy yani jel formunda ağızda kolayca eriyen ürünler

• Efervesan yani suda eriyen ürünler

• Sıvı formda ürünler (Kollajen vb.)

Bu ürünlerin içinde yarısı midede yarısı bağırsakta aktif hale geçecek iki ayrı etkiyi tek bir kapsüle sığdırdığımız ürünler de var. Planımız üç yıl içinde 100 çeşit ürüne ulaşmak.

Anahtar Kelimeler:
FarmasiEmre Tuna
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