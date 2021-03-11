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Farmasi, Avrupa’nın en büyük entegre tesisini Ömerli’de açtı!

Türkiye’nin lider doğrudan satış markası Farmasi, İstanbul Ömerli’de yer alan fabrikasıyla aynı mekanda inşa edilen yeni Farmasi Plaza binasının açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Avrupa’nın en büyük entegre üretim tesisinin ve yeni plazanın yer aldığı dev tesise “FarmasiCity” adı verildi.

Farmasi, Avrupa’nın en büyük entegre tesisini Ömerli’de açtı!

3 bin metrekare alan üzerinde kurulan plaza, satış, pazarlama, insan kaynakları, lojistik ve tedarik zincirini aynı çatı altına topluyor. Altı ayda tamamlanan merkezde, gym ve lounge alanları ile çalışanların gündelik iş yoğunluğundan çıkabileceği rahatlama alanları bulunuyor.

“Hedef ilk 10’da yer almak”

Makyajdan, cilt bakımına, sağlıklı ev temizlik ürünlerinden, takviye edici gıdaya kadar 2000’i aşkın ürün çeşidi ile dünyanın en büyük 10 kozmetik firmasından biri olma hedefi taşıyan marka, en büyük atılımlarından birini de Amerika’da yapıyor. 

2021 yılının sonlarında Miami, Florida'da 26 milyon dolarlık bir operasyon merkezi ve kampüs açılışı da yapacak olan Farmasi’nin küresel genişleme operasyonunu yıllardır yurtdışında yaşayan Emre Tuna ve Sinan Tuna kardeşler yürütüyor. 

Pandemi sürecinde de hızlı büyümesini sürdüren Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, “Türkiye’de yeni plazamazı açmanın ve tesisimizi daha da büyütmenin gururunu yaşıyoruz ve Amerika’da da hızlı ama güvenli bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Yeni hedefimiz bu yıl Kanada, Meksika ve Almanya pazarına giriş yapmak”  dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Farmasişirket Haberleri
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