FAHRİ USTAOĞLU VE FEHİM USTAOĞLU'NA DİJİTAL DÜNYANIN  ENLERİNDEN ÖDÜL

34 yıldır yurtiçi ve yurtdışında Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı LOB'IN TURKEY bir kez daha ödüle layık görüldü . Türkiye’nin ilk tüketici dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaya başlayan Lob’in Turkey Fahri Ustaoğlu başkanlığında, Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda 34 yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmekte.

Ödüle layık görülen Fahri Ustaoğlu , Türkiye'deki tüketici hakları kanunun çıkmasına biz ön ayak olduk. Bu konu ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Tüketicilerin sorunlarını bildirebileceği hiç bir makam yokken Tüketici Dergisi olarak Türkiye'nin her yerinden şikayetler alıyorduk. Aldığımız bu şikayetleri değerlendirip firmalara aktarma görevi üstlendik. " dedi.

Fehim Ustaoğlu ise " Marifet iltifata tabidir. Yeni bir ödül almanın heyecan ve sevincini yaşıyorum .Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz. Türkiye markasının yurtdışında itibarını yükseltmek için elliye yakın ülkede konferanslar düzenleyen Lob’In Turkey önümüzdeki günlerde KKTC’de Kıbrıs Turizm Kalite Zirvesi için hazırlıklar yapıyor. Nitelikli ürün ve hizmet üreten marka yöneticilerini Kıbrıs’a davet etti.