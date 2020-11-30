“Facebook İstanbul Topluluk Rehberi”, küçük işletme önerileriyle yeniden yayınlandı

İstanbul’un kültür-sanat alanında sahip olduğu zenginlikleri şehirde yaşayan toplulukların gözünden aktaran ve Facebook’un küresel “Facebook Topluluk Şehir Rehberleri” projesi kapsamında geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği Facebook İstanbul Topluluk Rehberi’nin yeni versiyonu Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

Rehberin yeni versiyonunda, Türkiye'nin zengin kültürüne katkıda bulunmaya devam eden, ilk versiyonda yer alan sanat mekanlarının, müzelerin ve galerilerin yakınında konumlanan ve bu mekanları ziyaret eden kişilerin kaçırmaması gereken on adet küçük işletme önerisine yer verildi.

“Hedefimiz, ülkemizin sahip olduğu kültürel ve geleneksel değerleri yaşatmaya ve desteklemeye devam etmek”

Türkiye’nin sahip olduğu değerleri yaşatmanın ve desteklemenin pandemi sürecinde daha da fazla önem kazandığını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, sözlerine şöyle devam etti: “Facebok olarak uzun zamandır Türkiye’deki insanların önem verdikleri konularda topluluk kurmaları ve varolan topluluklarını büyütmeleri için onlara destek oluyor, bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ve küreselde çıkardığımız 11’inci Facebook Topluluk Şehir Rehberi olan Facebook İstanbul Topluluk Rehberi’de, İstanbul ve Türkiye’deki diğer şehirlerde daha büyük sanat topluluklarının oluşmasına ve sanatla ilgili etkileşimlerin artmasına ön ayak olmak hedefiyle attığımız en büyük adımlardan biri oldu. Şimdi, bu rehberimizi on küçük işletme önerisiyle yeniden çıkarıyoruz.

Hedefimiz, içinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda, ülkemizin sahip olduğu kültürel ve geleneksel değerleri yaşatmaya devam etmek. Rehberimizin bu yeni versiyonuyla el sanatları, tasarım ürünleri, geleneksel sanatlar gibi alanlarda faaliyet gösteren küçük işletmelerimize katkıda bulunabilmeyi umuyor, pandemiyi atlatacağımız güne kadar herkesi bu işletmelerin online mağazalarına göz atmaya ve onlara destek olmaya davet ediyoruz.”

“Pandemi döneminde daha önce ulaşmadığımız online satış rakamlarına ulaştık”

Fiziksel alışverişin çevrimiçine kaydığı pandemi döneminde özellikle küçük işletmeler sosyal medya platformları üzerinden hedef kitlelerine ulaşmaya ve satış yapmaya devam ediyor. Facebook İstanbul Topluluk Rehberi’nde yer alan işletmelerden biri olan ve online mağazası üzerinden yurtdışına da satış yaptığını dile getiren Define Atelier kurucusu Tuğba Ünsal, pandemi döneminde Facebook ve Instagram kullanımında ve online alışverişte yaşanan artışın ürün satışlarına doğrudan büyük bir etkisi olduğunu dile getiriyor.

Bir diğer yurtdışına satış yapan işletme 1200 Derece’nin kurucu ortağı Merve Araslı’da, fiziki atölye ve mağazalarını Haziran ayına kadar kapalı tuttuklarını ve bu dönemde tüm enerjilerini online platformlarına aktardıklarını söylüyor ve ekliyor: “Instagram üzerinde verdiğimiz reklamlarla hem marka bilinirliğimizi artırdık hem de online mağazamıza ciddi bir trafik yönlendirdik. Pandemi döneminde daha önce ulaşmadığımız online satış rakamlarına ulaştık.”

Pandemi süreciyle birlikte online mağazasını hayata geçiren nab.’ın kurucu ortağı Koray Caner ise pandeminin iş modellerinin önemli bir ayağının dijital kanallar olduğunu yeniden gözlemlemelerine vesile olduğunu ve bu süreci toplumsal fayda sağlayacak bilgilendirici içerikleri ve yeni ürün duyurularını öne çıkararak değerlendirdiklerini söylüyor.