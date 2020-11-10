EV ONARIM HİZMETLERİNE “YARS” İLE HIZLI VE GÜVENİLİR ŞEKİLDE ULAŞIN

Herkes için ulaşılabilir fiyatlarla kaliteli hizmeti sunmak için başarılı mimar, mühendis ve ustaları bünyesine alarak 2019 yılında genç bir fikir ve olgun bir akılla kurularak zaman içinde tecrübe kazanan YARS, geniş hizmet yelpazesini şehir insanına en hızlı şekilde sunuyor. Şehrin koşturmacası içinde ev onarımı ve bakımına dair vakit ayırmakta zorlananların ihtiyacını en güvenli şekilde karşılayan ve teknolojik bir platform olan YARS, hizmet çeşitliliğiyle de sorunlara en pratik şekilde çözüm getiriyor.

Şeffaflığı ve müşteri memnuniyetini önemseyip vergi gelirlerini etkin ve verimli bir şekilde işleyerek kayıt içi ekonomiye uygun hizmetlerini sunan bir online platform olarak İstanbul’da yaşayan müşterilerine hizmet veren YARS, yakın zamanda tüm Türkiye’ye yayılmayı hedefliyor.

Eğitimli Usta Hizmeti İle Evler Yeni Bir Görünüm Kazanıyor

Mobilyaların yerini değiştirip eve yeni bir hava vermek, göz yoran aydınlatmalar için profesyonel bir çözüm almak, monte edilmesi gereken eşyaların hizmeti ya da kapı pencerelerin bakımı YARS,’ın “Eğitimli Usta Hizmeti” ile mümkün oluyor.

Boya ve Badana İşleri İle Duvarlar Yeni Bir Görünüme Kavuşuyor

Ev tadilatlarında en dikkat edilmesi gereken boya ve badana işleri de YARS’ın “Boya & Badana Hizmeti” ile evleri başka bir ambiyansa kavuşturuyor. Hizmet öncesi mobilya ve parkelerin profesyonelce kaplanması ve sağlığı riske etmeyecek boya markalarının seçilmesi ile temiz bir hizmet sunmayı başarıyor.

Ev Yüzeyi Kaplama Hizmeti YARS İle Artık Daha Risksiz

Ustaların uzmanlığı, malzemelerin kalitesi, yüzeyin uyumlu olup olmaması ve uzun yıllar kullanılıp kullanılmayacağı YARS’ın “Ev Yüzeyi Kaplama Hizmeti” ile tarih oluyor. Tüm ayrıntılara dikkat edilerek döşenen seramikler ve kaplanan parkeler ile hayal edilen görüntüyü ortaya çıkarıyor. Görünümüyle yıllara meydan okuyan, uzun ömürlü ve doğa dostu seramik ve parkeleri seçip profesyonel ellere emanet eden YARS, evlerin yeni bir görünüm kazanmasına olanak sağlıyor.

Elektrik Tesisatı Tamiri Artık Daha Güvenli

YARS ekibinin sahip olduğu son teknoloji ekipmanlar sayesinde “Elektrik Tesisatı Hizmeti” ile tüm güvenlik önlemlerini alarak titizlik ve ustalıkla sunuyor. Kablolar, prizler, anahtarlar, sigortalar ve bağlantı elemanları gibi elektrik tesisatına dair tamirat ve onarımı güvenli şekilde yerine getiriyor.

Su Tesisatları İçin Uğraş Vermeye Son

Evdeki en uğraş gerektiren konulardan biri olan su tesisatları da YARS ile çözüme kavuşuyor. Profesyonel ustalar ve son teknoloji ekipmanlar ile verilen “Su Tesisatı Hizmeti”, tamirden bakım ve yenilemeye, montajdan su kaçağı tespitine kadar su tesisatı hizmetini en güvenilir şekilde sunuyor.

Ev Taşıma Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

Büyük bir özen ve dikkat gerektiren evden eve nakliye işlemi YARS’ın “Ev Taşıma Hizmeti” ile bu stresli süreci ortadan kaldırıyor. Üç adımda ve büyük bir titizlikle sunduğu hizmeti adım adım ve güvenliği de göz önüne alarak yapan profesyonel ekip sayesinde taşınmayı daha rahat bir sürece dönüştürüyor.

Ev Temizliğine Yeni Çözüm: Buharlı Ev Temizliği

YARS’ın her türlü derinlemesine ev temizliği hizmeti için bir yöntem olarak kullandığı “Buharlı Ev Temizliği Hizmeti”, düzenli ev temizliği sırasında ulaşılmayan alanlar da dahil olmak üzere tüm alanlara ulaşmayı, temizlemeyi ve dezenfekte etme imkanını doğa dostu şekilde sunuyor. Profesyonel buharlı ev temizleme ekipmanı, sadece temizliği değil, aynı zamanda hastalık ile sonuçlanan tüm mikropları da öldürmeyi mümkün kılıyor.

YARS, sunduğu her hizmetinde bünyesinde bulundurduğu her biri en dört yıl deneyimli, eğitimli ve sertifikalı olan genç ve başarılı mimar, mühendis ve ustaları görevlendiriyor. Kolayca yapılabilen kayıt içi işlem ve hizmetleriyle sorunlara profesyonel bir çözümle yaklaşan, dijital platform üzerinden hızla erişilebilir olan YARS, müşterisinin %100 memnuniyetini bildirene kadar da herhangi bir ücret talep etmiyor.

Müşterilerine vakit kaybı yaşatmadan hizmetlerini sunan YARS’a ulaşmak da hizmetlere ulaşmak kadar kolay ve hızlı. www.yars.com.tr adresini ziyaret edilerek gerçekleştirilen hizmet modülü seçimi, talep edilen uygulama ile ilgili fiyat öğrenme ve belirlenen tarih ve saat dilimi için randevu planlanması ile YARS’ın hizmetlerine ulaşmak hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleşiyor.