Ev, Araba Alacaklar Dikkat! Faizsiz Destek Var!

Sinpaş'ın, faizsiz finans sistemini temel alarak tasarruf yapmak isteyen ailelerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Sinpaş'ın güvencesi altında, aileler tasarruf ederek ev ya da araç sahibi olabilme avantajını yakalıyor. İşte detaylar...

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, faiz ve ek maliyet olmaksızın tasarruf etmek isteyenlere özgün seçenekler sunuyor. Müşteriler, ödemelerini kişiye özel olarak planlayarak finansal ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayabiliyor.

Sektörde %850'lik Büyüme ve Faizsiz Finansın Yükselişi

Son 8 yılda faizsiz finansmanı tercih edenlerin sayısında %850'lik bir artış yaşanmıştır. Bu büyüme, Sinpaş gibi sektör liderlerinin yenilikçi yaklaşımları sayesinde gerçekleşmiştir.

Sinpaş'ın Hızlı Büyümesi

Sinpaş, tasarruf finansman sektöründe sadece 2 yılda 52 şubeye ulaşarak hızlı bir büyüme gösterdi. Yıl sonuna kadar bu sayının 70'e çıkması planlanıyor.

Sinpaş'tan İki Farklı Tasarruf Modeli

Sinpaş, müşterilere çekilişli veya serbest planlı iki farklı tasarruf modeli sunuyor. Böylece müşteriler, kendi bütçelerine ve ödeme imkanlarına göre en uygun planı seçebiliyor.

Sektöre Farklı Bir Soluk: Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı

Sinpaş'ın bu yeni finansman modeli, sektöre farklı bir perspektif getiriyor. Yüksek faiz maliyetleriyle uğraşmak istemeyen ya da faiz hassasiyeti olan geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özgün Tasarruf Modelleriyle Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı

Sinpaş, müşterilere "Planlı Tasarruf", "Avantajlı Tasarruf" ve "Esnek Tasarruf" gibi özgün tasarruf modelleri sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor.

Bankasız, faizsiz bütçeye uygun ödeme planları

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, sunduğu; “Planlı tasarruf modeli, Avantajlı tasarruf modeli, Esnek tasarruf modeli” gibi tasarruf yöntemleriyle isteyen herkese, ev ve araç alımı için finansal ihtiyaçlarını karşılama imkanı veriyor. Her gelir grubundan dileyen herkes, tüm ihtiyaçlarını; kişiye özel ödeme seçenekleri, yatırım tutarına özel teslim tarihleri, hızlı, kolay ve en uygun maliyet ile Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığında karşılayabiliyor. İster çekilişle ister sabit ya da az az artan taksitlerle yapılacak ödeme seçenekleri tamamen müşterilerin tercihine göre belirleniyor.

Yapı Tasarruf Sandığı müşterileri; faizsiz, dilerlerse peşinatsız ve ekstra maliyetlerin olmadığı, kolay ve kendi bütçelerine uygun, ödeme planlarını kendilerinin belirlediği sistemde, ihtiyaç duydukları yatırımlara, Sinpaş’ın verdiği güvenle sahip olabiliyorlar.

“Sinpaş’ın marka gücüyle sektöre farklı bir soluk getireceğimize inanıyoruz”

Genç, dinamik ve heyecanlı bir kadro ile çalıştıklarının altını çizen Onarlı, şöyle konuştu: “Türkiye’de 30 yıl herhangi denetleme ve düzenleme olmadan faaliyet gösteren Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans sistemi, son 3 yıldır ise BDDK denetiminde yürütülüyor. Sistemdeki müşterilerin bir kısmı tasarruf ederek ödemelerini yaparken, diğer müşteriler finansman elde ediyorlar. Yani bu sistemde müşteriler birbirlerini finanse ediyor. Şirketler ise bu işlemlerin organizasyonunu ve tasarruf havuzunda biriken fonun yönetimini gerçekleştiriyor. Bu sistem bireysel tasarrufları planlı hale getirerek ekonomik sisteme dahil ediyor ve ülke ekonomisinin güçlenmesine de önemli bir katkı sağlıyor. Bu sistem ile, ev ya da araç sahibi olmak isterken yüksek faiz maliyeti ile artan taksitleri karşılayamayan, ek maliyetler ve zorlu şartlar sebebiyle kredi kullanmak istemeyen ya da kullanamayan veya tasarrufunda faiz hassasiyeti olan önemli ölçüde geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı olarak, Sinpaş markasının kurumsal gücünü tasarruf finansmanı sektörüne de taşıyarak sektöre farklı bir soluk getireceğimize inanıyoruz.”