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Eti’den Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine atama

Gıda sektörünün lider markası Eti’de Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Alper Yoldaş getirildi. Yoldaş, Eti’nin stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.

Eti’den Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine atama

Türkiye’nin köklü ve lider kuruluşu Eti’de Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Alper Yoldaş atandı. Medya sektörü ve kurumsal iletişim alanında 17 yıllık deneyime sahip olan Yoldaş, Eti’nin kurumsal iletişim stratejilerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesine liderlik edecek. Eti’nin stratejik hedefleri doğrultusunda kurum itibarı ve marka algısının yönetilmesi görevini üstlenecek olan Yoldaş, kurumsal iletişim, medya ilişkileri, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk süreçlerinden sorumlu olacak. 

 Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Yoldaş, iş yaşamına finans sektörüyle adım attı. Medya sektöründeki kariyerine ise 2004 yılında Hürriyet Gazetesi’nde “Genç Yetenek Programı” kapsamında Ekonomi Muhabiri olarak başlayan Yoldaş, 2009-2011 yılları arasında Habertürk Gazetesi’nde Ekonomi Editörü olarak çalıştı. Yedi yıllık gazetecilik deneyiminin ardından kariyerine kurumsal iletişim profesyoneli olarak devam eden Yoldaş, 2011-2013 yılları arasında Tofaş’ta ardından 2013-2021 yılları arasında da Şişecam’da bu alanda yönetici olarak çeşitli görevler üstlendi. Yoldaş, Eti’deki yeni görevine ise 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla başladı. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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