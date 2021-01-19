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Eti Browni Intense’in yeni marka yüzü Tuba Büyüküstün oldu…

Eti Browni Intense’in* yeni marka yüzü ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün oldu. Her yıl heyecanla yenisi beklenen reklam filminde Tuba Büyüküstün “Sadece Intense ve ben varız” diyerek herkese kendi keyif anlarını yaratmaları için ilham oluyor.

Eti Browni Intense’in yeni marka yüzü Tuba Büyüküstün oldu…

Her yeni reklam filminde Türkiye’nin en sevilen ve beğeniyle takip edilen ünlü oyuncularını izleyicilerle buluşturan Eti Browni Intense, yeni reklamında Tuba Büyüküstün ile ekranlara geliyor.

Eti Browni Intense’in yeni reklam filminde, her zaman şık haliyle görmeye alışık olduğumuz Tuba Büyüküstün’ü bu defa evinde, doğal güzelliği ve rahat kıyafetleri içinde gece saatlerinde görüyoruz. Tüm gün Eti Browni Intense’le kendine yaratacağı keyif anını bekleyen Büyüküstün’ün bu keyif anına özenerek mumları yaktığını ve müziğin sesini açtığını izliyoruz. Tuba Büyüküstün bu özel an için hazırlıklarını tamamladıktan sonra ise koltuğuna oturuyor ve mutluluk dolu Eti Browni Intense deneyimi başlıyor…

Eti Browni Intense yeni reklam filmi ile evlerde olduğumuz bu dönemde günlük hayatın rutin koşuşturmacaları arasında kendine zaman ayıramayanlara sesleniyor. Ev ortamında olsak bile kendimize ayıracağımız özel bir zamanı Eti Browni Intense ile bir mutluluk deneyimine dönüştürebileceğimizin mesajını veren reklam filmi, “Sadece Intense ve ben varız.” sloganıyla izleyicilere bu keyifli anı yaratmaları için ilham oluyor. 

Yönetmen Elif Kalkan’ın gözünden Intense Kadını’nın “kendine yarattığı keyif anı ve Intense deneyimi”ni yansıtan filmin yaratıcı sürecinde ise Propaganda yer alıyor. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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