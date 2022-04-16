Estetiğin 'Oscarları'nda Uzm Dr. Hüray Hügül gururumuz oldu
Dünya sağlık sektörünün heyecanla beklediği AMWC 2022 ödülleri, Monaco Monte Carlo‘da sahiplerini buldu. Estetiğin Oscarlarından Türkiye'yi "Aptos Hamak Yöntemi"yle Hüray Hügül temsil etti
Dünyanın en büyük ve prestijli estetik kongrelerinden olan AMWC 2022 Monaco Monte Carlo‘da düzenlendi.
Estetikte Dünya Oscar ödülleri sahiplerine kavuştu. Estetik Oscarlarında “BEST SUSPENSION THREAD” dünyanın en iyi askılama ipi alanında ardarda 6. kez, toplamda ise 7. kez ödül alan Aptos; ürünlerinin başarısını bir kez daha tescilledi. ESTETİK OSCARLARINDA doktor olarak Türkiye’mizin gururu da Uzm Dr Hüray Hügül oldu.
“BEST THREAD LIFTING” yani askıyla en iyi germe yarışmasında Uzman Doktor Hüray Hügül ilk üç finalist arasında yükseldi ve kendi kategorisi olan Askı ile Yüz ve Boyun Germe Estetiğinde Türkiyemizin gururu oldu. Aptos ürünlerini sıkça kullanan ve Aptos Hamak Yöntemini birçok bilimsel kongrede de anlatan Dr Hüray HÜGÜL ve APTOS yurtdışından büyük zaferlerle dönerek hepimize bilimsel ilham oldular.
Öte yandan Ünlü dermatologlar Profhilo Body tanıtım gecesinde buluşup, 5 nokta tekniğinin vücut serisinin derinliklerini öğrendiler.
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