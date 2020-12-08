Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası...
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale...
Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına bir seferberlik başlattık
Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak...
Türk bilim insanları Türkiye'ye gelecek Kovid-19 aşılarının güvenilirliğinden kuşku duymuyor
Türk bilim insanları Türkiye'ye gelecek...

Eşarj, İsveç’e Şarj İstasyonu Kuruyor

Enerjisa Enerji’nin 2018 yılından beri çoğunluk hisselerine sahip olduğu Türkiye’nin lider elektrikli şarj istasyonu ağı olan Eşarj, Türkiye’den sonra İsveç’te de şarj istasyonu kuruyor. Temsa’nın ürettiği elektrikli otobüslerin İsveç’e ihraç edilmesiyle birlikte trafiğe çıkan otobüslerin şarjlanmaları Eşarj istasyonları sayesinde olacak. Böylece Eşarj bölgesel bir oyuncu olma yolunda ilk adımını attı.

Eşarj, İsveç’e Şarj İstasyonu Kuruyor

Enerjisa Enerji’nin 2018 yılında sürdürülebilir, çevreye duyarlı, doğa dostu ve elektrikli bir gelecek kurma misyonu doğrultusunda çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj, bölgesel oyuncu olma yolunda ilk adımını attı.

Temsa mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin Adana’daki tesislerinde üreterek İsveç’e ihraç ettiği 6 adet MD9 electriCITY elektrikli otobüsün şarjlanmaları Eşarj istasyonları sayesinde gerçekleşecek. İsveç’te de Eşarj istasyonlarının kurulumu ile birlikte Türkiye’nin lider elektrikli araç şarj istasyonu olmasının yanı sıra bölgesel bir oyuncu olmaya yönelik de büyük adımlar atılmış olacak. Kurulacak istasyonlar ile birlikte bir Türk elektrikli araç şarj istasyonu firmasının da ilk yurtdışı adımı gerçekleşmiş olacak.

Ekosistem İçin Dönüm Noktası

Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekillenmesinin yanı sıra, ekosistem için büyük bir adım olduğunu belirten Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “ Sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağına alan tüm yatırımları önemsiyoruz ve bu noktada Eşarj ile sorumluluk alıyoruz. Küresel enerji trendlerinin merkezinde yer alan konulardan biri olan emobilite çözümlerinin temsilcisi ve Türkiye’deki lider şirketi olan Eşarj ile İsveç’e kurulacak olan şarj istasyonları sayesinde, bölgesel oyuncu olmak adına önemli bir adım atıyoruz. Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2,5 milyon tonluk katkı verme hedefimiz var. Bu doğrultuda sadece Türk ekosistemi için değil dünya ekosistemine yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer almak istiyoruz ’’ dedi.

Sürdürülebilirliğe Ortak Katkı

Sürdürülebilirliği odak noktası haline getirerek enerji ve doğal kaynak kullanımı konusunda doğa dostu teknolojilerin uygulanması ve tasarruf önlemleri ile ilgili çalışmalar yürüten Eşarj ve Temsa, bu proje ile karbon salınımının azaltılmasına uluslararası ölçekte katkı sağlamış olacak.

Otobüslerin trafiğe çıkmasıyla beraber istasyonlar da devreye alınacak ve İsveç'te iki Türk şirketinin organizasyonunda bir proje başlatılmış olacak. Temsa’nın yurtdışına verilen ilk elektrikli otobüslerinin şarjlanma ihtiyacı 6 adet AC 22kVA gücünde çıkışı olan istasyonlar sayesinde gerçekleşecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EnerjisaEşarjTemsa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.