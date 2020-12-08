Eşarj, İsveç’e Şarj İstasyonu Kuruyor

Enerjisa Enerji’nin 2018 yılında sürdürülebilir, çevreye duyarlı, doğa dostu ve elektrikli bir gelecek kurma misyonu doğrultusunda çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj, bölgesel oyuncu olma yolunda ilk adımını attı.

Temsa mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin Adana’daki tesislerinde üreterek İsveç’e ihraç ettiği 6 adet MD9 electriCITY elektrikli otobüsün şarjlanmaları Eşarj istasyonları sayesinde gerçekleşecek. İsveç’te de Eşarj istasyonlarının kurulumu ile birlikte Türkiye’nin lider elektrikli araç şarj istasyonu olmasının yanı sıra bölgesel bir oyuncu olmaya yönelik de büyük adımlar atılmış olacak. Kurulacak istasyonlar ile birlikte bir Türk elektrikli araç şarj istasyonu firmasının da ilk yurtdışı adımı gerçekleşmiş olacak.

Ekosistem İçin Dönüm Noktası

Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekillenmesinin yanı sıra, ekosistem için büyük bir adım olduğunu belirten Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “ Sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağına alan tüm yatırımları önemsiyoruz ve bu noktada Eşarj ile sorumluluk alıyoruz. Küresel enerji trendlerinin merkezinde yer alan konulardan biri olan emobilite çözümlerinin temsilcisi ve Türkiye’deki lider şirketi olan Eşarj ile İsveç’e kurulacak olan şarj istasyonları sayesinde, bölgesel oyuncu olmak adına önemli bir adım atıyoruz. Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2,5 milyon tonluk katkı verme hedefimiz var. Bu doğrultuda sadece Türk ekosistemi için değil dünya ekosistemine yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer almak istiyoruz ’’ dedi.

Sürdürülebilirliğe Ortak Katkı

Sürdürülebilirliği odak noktası haline getirerek enerji ve doğal kaynak kullanımı konusunda doğa dostu teknolojilerin uygulanması ve tasarruf önlemleri ile ilgili çalışmalar yürüten Eşarj ve Temsa, bu proje ile karbon salınımının azaltılmasına uluslararası ölçekte katkı sağlamış olacak.

Otobüslerin trafiğe çıkmasıyla beraber istasyonlar da devreye alınacak ve İsveç'te iki Türk şirketinin organizasyonunda bir proje başlatılmış olacak. Temsa’nın yurtdışına verilen ilk elektrikli otobüslerinin şarjlanma ihtiyacı 6 adet AC 22kVA gücünde çıkışı olan istasyonlar sayesinde gerçekleşecek.