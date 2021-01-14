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ERCİYES’İN EN YENİ KAYAK OTELİ “DAS 3917” KAPILARINI AÇTI

Erciyes Dağı’nın eteklerinde ev konforunda hizmet sunan DAS 3917, kayak tutkunlarının heyecanla beklediği kış sezonunu açtı. Yeni döneme uygun olarak tüm önlemlerin alındığı DAS 3917, huzur ve dinginliğin yanı sıra kalite ve konforu da bir arada sunuyor. En üst seviye hijyen tedbirleriyle tüm konuklarının sağlığını güvence altına alan otel; pistlere en yakın açık hava buluşma noktası DAS Après alanı, şık odaları ve restoranıyla unutulmaz bir kış tatili deneyimi sunuyor.

ERCİYES’İN EN YENİ KAYAK OTELİ “DAS 3917” KAPILARINI AÇTI

Türkiye’nin ve Avrupa’nın gözde kayak merkezi Erciyes Dağı’nın en yeni kayak oteli DAS 3917 “yeni normale” uygun tüm hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını açtı. En üst seviye hijyen tedbirleriyle tüm konuklarının sağlığını güvence altına alan DAS 3917 yenilenen apres ski alanı DAS Après ile kayak tutkunlarının yeni adresi. Otel, bol oksijenli geniş açık hava alanlarının yanı sıra şık odaları, lounge’ları ve restoranıyla kış boyu keyifli buluşmalara ev sahipliği yapacak.

Sağğınız kontrol altında

Kayak sporu için benzersiz bir kış tatili sunan DAS 3917’de check-In işlemleri temassız gerçekleşiyor ve önceden yapılıyor. Konuklarına kalite ve konforun yanı sıra sağlıklı ve güvenli bir deneyim sunan otelde hijyen tedbirleri maksimum seviyeye çıkarılırken odalarla tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak özel dezenfektanlarla sterilize ediliyor Yeni döneme uygun konforlu hizmet anlayışıyla fark yaratan DAS 3917’de standart deluxe, grand deluxe, deluxe junior suite, Argeois Suite ve Kapadokya Suite olmak üzere toplam 72 oda bulunuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Erciyes Dağışirket HaberleriDAS 3917
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