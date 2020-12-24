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Erciyes'in yeni kayak oteli “DAS 3917” kapılarını açtı

Erciyes Dağı’nın eteklerinde ev konforunda hizmet sunan DAS 3917, kayak tutkunlarının heyecanla beklediği kış sezonunu açtı. Yeni döneme uygun olarak tüm önlemlerin alındığı DAS 3917, huzur ve dinginliğin yanı sıra kalite ve konforu da bir arada sunuyor.

Erciyes'in yeni kayak oteli “DAS 3917” kapılarını açtı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın gözde kayak merkezi Erciyes Dağı’nın en yeni kayak oteli DAS 3917 “yeni normale” uygun tüm hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını açtı. En üst seviye hijyen tedbirleriyle tüm konuklarının sağlığını güvence altına alan DAS 3917 yenilenen sosyalleşme alanı DAS Après ile kayak tutkunlarının yeni adresi. Otel, bol oksijenli geniş açık hava alanlarının yanı sıra şık odaları, lounge’ları ve restoranıyla kış boyu keyifli buluşmalara ev sahipliği yapacak.

Sağlığınız kontrol altında 

Kayak sporu için benzersiz bir kış tatili sunan DAS 3917’de check-In işlemleri temassız gerçekleşiyor ve önceden yapılıyor. Konuklarına kalite ve konforun yanı sıra sağlıklı ve güvenli bir deneyim sunan otelde hijyen tedbirleri maksimum seviyeye çıkarılırken odalarla tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak özel dezenfektanlarla sterilize ediliyor Yeni döneme uygun konforlu hizmet anlayışıyla fark yaratan DAS 3917’de standart deluxe, grand deluxe, deluxe junior suite, Argeois Suite ve Kapadokya Suite olmak üzere toplam 72 oda bulunuyor. 

Kayseri şehir merkezine 25, Erkilet Havaalanı’na 30 kilometre mesafede konumlanan DAS 3917, kara yoluyla kolay ulaşım imkanıyla yeni dönemin en gözde kayak otellerinden olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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DAS 3917ErciyesKayak Oteli
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