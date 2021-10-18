1968'den itibaren rakiplerinden bir adım önde olmayı hedefleyen Epson, tüm baskı alanlarına hizmet vermeye yönelik üretimler gerçekleştirip, sektöründe global ölçekte güvenilen ve vazgeçilmez bir uluslararası firmadır. Türkiye pazarında, 2012 yılından itibaren Lidya Grup distribütörlüğünde hizmet sunulmaktadır. Epson SureColor serisi, kendi segmentinde dünyanın en iyisidir.

Epson dijital baskı makineleri, Pantone1 sertifikalı renklerin %98,2'ni üretiyor

Epson baskılarında yüksek kaliteli ve gerçeğine son derece yakın sonuçlar alınmaktadır. Bir şirket Epson yatırımının sonrası, CAD çıktılarında düşük maliyetten yüksek performansa, iç mekan baskılarındaki renk geçişlerindeki hassasiyetten yüksek detay işleyebilme performansına, dış mekan baskı ihtiyaçlarında ise hızlı uygulayabilme imkanı ve yüksek dayanım gibi birçok alanda üretim performansını en yukarıya rahatlıkla çıkarabilmektedir. Son yıllarda, Epson SC-S 80610 modelinin, dış mekan firmalar tarafından talep görmesinin yanı sıra, renk konusunda en hassas portföyü olan fotoğrafçı firmalar tarafından da yoğun tercih edilmektedir. Bu tercih sebeplerinden bir tanesi, makinenin sahip olduğu 9+2 renk uzayı ile beraber, saatteki baskı hızının 9 5 m²‘i bulmasıdır. Bir başka kritik nokta ise, Epson’un kendi baskı cihazları için özel ürettiği Micro Piezo TFP adını verdiği İnkjet kafa yapısı sayesinde, müşteriler belli bir metraj, belli bir miktar boya tüketimi gibi sınırları olmadan bu kafa yapısını uzun senelerce kullanabilmektedir. Epson, kendi cihazları için ürettiği kafa yapısını, dışarıdan herhangi bir firmaya vermemektedir. Özetle, son dönemlerde bu yatırımları yapan Lidya Grup müşterilerinin, iç piyasada rakipsiz kaldıkları görülmektedir. Epson geniş format baskı cihazları yatırımını yapanlar, sektöründe en iyi baskı cihazlarına sahip olmaktadır. Bu durumla beraber, malzeme yelpazesi, düşük işletim maliyetleri, yüksek kalite ve verimliliğe sahip olmaktadır. Epson geniş format baskı cihazları ile parlak ve canlı baskıları, mat veya parlak kağıttan, poster, kanvas, folyo, branda, tabela, Pp, sergi baskıları, fotoğraf baskıları yapabilecek özel malzemelere kadar birçok ürün ile işletmeler verdikleri hizmetleri iç mekan ve dış mekanda sayısızca çeşitlendirmektedir. Hatta bazı modellerde bulunan beyaz mürekkep seçeneği sayesinde, şeffaf malzemeye baskı yapabilme kabiliyeti sunulmaktadır. Baskılarda yüksek kaliteli ve gerçeğine son derece yakın sonuçlar görülmektedir ve Epson baskı cihazları Pantone1 sertifikalı renklerin %98,2'ini üretmektedir.

Lidya Grup, yatırım sürecine rehberlik etmektedir

Epson teknolojisini Türkiye pazarına uygun maliyetler ile sunan Lidya Grup, müşterilerinin yatırım süreçlerine rehberlik ederek, uygun maliyetlere, gerçek renk ve kalite konusunda sınıf atlamalarına ve üretimlerinde sürdürülebilirliği sağlamalarına değer katmaktadır. Ayrıca, müşterilerinin yatırım sonrasında, piyasada rastlamadığı 24 ay baskı kafası dahil standart garantiye sahip olmaları ve isteğe bağlı olarak bu sürenin baskı kafası dahil 60 aya kadar çıkabilme durumu olabilmektedir. Böylece, makineyi satın alan yatırımcı firmalar, işin kesintisiz sürekliliği konusunda rakiplerinden bir adım önde olacaktır. Bir başka açıdan da, maliyetleri optimize edebilme ve doğru maliyet hesaplama konusunda rakipsizlerdir. Tabi yatırımların sonrası, kilit konulardan birisi de satış sonrası servis hizmetidir. Lidya Grup’un satış sonrası servis ekibi sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle, geniş format baskı sektöründe rakipsizdir. Lidya Grup, müşterilerinde henüz daha herhangi bir sorun oluşmadan önüne geçebilen ve olası bir sorun olduğunda hızlı çözebilen bir organizasyona sahiptir.