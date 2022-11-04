ENERJİSA ENERJİ’NİN YATIRIMLARI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE HIZ KAZANDI

%20’si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 30.09.2022 tarihli mali tablolarını açıkladı. Buna göre şirket, 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artırarak 10 milyar 451 milyon TL’ye çıkardı.

İlk dokuz aylık sonuçları değerlendiren Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Güçlü bilançomuz ve çevik yönetim anlayışımız ile daha iyi bir gelecek için yeni enerji dünyasına öncülük etme vizyonumuz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bunun için de 2022 yılının ilk dokuz ayında şebeke, teknoloji ve müşteri çözümleri alanlarındaki yatırımlarımıza artan bir ivmeyle devam ettik. Bu kapsamda şebeke yatırımlarımız yılın ilk dokuz ayında 2 milyar 306 milyon TL olarak gerçekleşti. Bundan sonra da istikrarlı büyüme çizgimizi sürdürürken topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Michael Moser ise, “Dünya genelinde enerji sektöründe benzeri görülmemiş bir süreçten geçiyoruz. Her ne kadar bu gelişmelerden tam anlamıyla izole olmasak da güçlü bilançomuz ve sağlam risk yönetimimizle olumsuz etkilerini sınırlı tutmayı başardık. Yılın ilk dokuz ayında finansal açıdan ön plana çıkan gelişmeler, üçüncü çeyrekte yatırımlarda yakaladığımız ivme ve nakit akışındaki toparlanma ve ayrıca 2022 öngörülerinde yukarı yönlü revizyon yapmamız oldu. 2022 yılının ilk dokuz ayında Baz Alınan Net Kâr yıllık bazda %59 artış ile 2.536 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bunun yanı sıra, Ekim 2022’de hem uluslararası standartlar hem de SPK düzenlemelerine uygun yeşil yerel tahvil ihracını da içeren 3 milyar TL'lik tahvil ihracı gerçekleştirdik. Piyasada bir kez daha şirketimiz tahviline yönelik yüksek ilgiyi görmekten memnunuz.” dedi.