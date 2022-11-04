Son Dakika

ENERJİSA ENERJİ’NİN YATIRIMLARI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE HIZ KAZANDI

Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümlerinde Türkiye'nin lider şirketi Enerjisa Enerji, yılın ilk dokuz ayında güçlü bir finansal performans yakaladı. Enerjisa Enerji’nin şebeke yatırımları 2022 yılının ilk 9 ayında 2 milyar 306 milyon TL oldu. Konsolide Faaliyet Gelirleri yine aynı dönemde yıllık bazda yüzde 103 büyüyerek 10 milyar 451 milyon TL’ye ulaştı.

ŞİRKETLER 04.11.2022, 14:12
ENERJİSA ENERJİ’NİN YATIRIMLARI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE HIZ KAZANDI

%20’si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, 30.09.2022 tarihli mali tablolarını açıkladı. Buna göre şirket, 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artırarak 10 milyar 451 milyon TL’ye çıkardı.

İlk dokuz aylık sonuçları değerlendiren Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar“Güçlü bilançomuz ve çevik yönetim anlayışımız ile daha iyi bir gelecek için yeni enerji dünyasına öncülük etme vizyonumuz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bunun için de 2022 yılının ilk dokuz ayında şebeke, teknoloji ve müşteri çözümleri alanlarındaki yatırımlarımıza artan bir ivmeyle devam ettik. Bu kapsamda şebeke yatırımlarımız yılın ilk dokuz ayında 2 milyar 306 milyon TL olarak gerçekleşti. Bundan sonra da istikrarlı büyüme çizgimizi sürdürürken topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Michael Moser ise, “Dünya genelinde enerji sektöründe benzeri görülmemiş bir süreçten geçiyoruz. Her ne kadar bu gelişmelerden tam anlamıyla izole olmasak da güçlü bilançomuz ve sağlam risk yönetimimizle olumsuz etkilerini sınırlı tutmayı başardık. Yılın ilk dokuz ayında finansal açıdan ön plana çıkan gelişmeler, üçüncü çeyrekte yatırımlarda yakaladığımız ivme ve nakit akışındaki toparlanma ve ayrıca 2022 öngörülerinde yukarı yönlü revizyon yapmamız oldu. 2022 yılının ilk dokuz ayında Baz Alınan Net Kâr yıllık bazda %59 artış ile 2.536 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bunun yanı sıra, Ekim 2022’de hem uluslararası standartlar hem de SPK düzenlemelerine uygun yeşil yerel tahvil ihracını da içeren 3 milyar TL'lik tahvil ihracı gerçekleştirdik. Piyasada bir kez daha şirketimiz tahviline yönelik yüksek ilgiyi görmekten memnunuz.” dedi.

#Enerjisa #Elektrik dağıtım
Yorumlar (0)
17
açık
Namaz Vakti 04 Kasım 2022
İmsak 06:05
Güneş 07:31
Öğle 12:53
İkindi 15:38
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4