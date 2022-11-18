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EN İNOVATİF ÜRÜNLERİ YAPTI ÖDÜLLERİ TOPLADI

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin(TAB) sponsorluğunda gerçekleşen “Türkiye Arıcılık Ödülleri” sahiplerini buldu. Arıcılık sektöründe Türkiye’nin en prestijli ödülleri olarak anılan ‘’Türkiye Arıcılık Ödülleri’’ ülkenin dört bir yanından arıcıları bir araya getirdi. Geliştirdikleri arı ürünleri ile 3 ödül alan Bee’o Propolis, inovasyon kategorisinde tüm ödülleri topladı.

ŞİRKETLER 18.11.2022, 13:21
EN İNOVATİF ÜRÜNLERİ YAPTI ÖDÜLLERİ TOPLADI

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği sponsorluğunda 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi kapsamında düzenlenen ödül töreninde, kişi, kurum ve sektör temsilcilerine, ülke arıcılık sektörüne katkılarından dolayı teşekkür edilerek TAB’ın özel tasarımı olan Arı Heykeli verildi. 

İNOVATİF ARI ÜRÜNLERİNE 3 ÖDÜL BİRDEN

Arı ürünlerine kolay kullanılabilir, inovatif çözümler geliştiren Bee’o Propolis inovasyon kategorisinde 3 ödülün sahibi oldu.

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Gecede ödül alan tüm isimler;

*Arıcılık Sektörüne Katkı Sunanlar Kategorisinde emekli hocalar Prof. Dr. Ahmet Güler, Prof. Dr. Kadriye Sorkun ve Prof. Dr. Nevzat Artık

*Arıcılığa Hizmet Verenler Kategorisinde, Ahmet İnci ve Alim Tutar

*Emekli Birlik Başkanları Kategorisinde, Zekeriya Aydın (Trabzon) , Selahattin Güney (Zonguldak)  ve Fevzi Civaoğlu (Rize)

*Arıcılıkta Hizmet Ödülleri (Yurtdışı ve Yurtiçi Yarışmalarda Ödül Alanlar/Sektörde Farkındalık Yaratanlar) Kategorisinde, Halit Çelebi, Bitlis İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Alper Kuyucu ve Mücdettin Çakan

*Kadın Arıcılar Kategorisinde, Sibel Utlu 

*Yaşlı Arıcılar Kategorisinde, Murat Muslu 

*Engelli Arıcılar Kategorisinde, Ramazan Aydoğan

*Medya Sektöründe Arıcılığa Katkı Sunanlar Kategorisinde, İsmail Uğural ve Celal Toprak

*Kamu Kuruluşları Kategorisinde, Bu Toprağın Sesi programı (TRT)

BAL YARIŞMASI ÖDÜLLERİNDE, 

*Monofloral Bal Yarışması Birincisi Sabahatdin Yaraşlıoğlu – Ula / Muğla

*Monofloral Bal Yarışması ikincisi Tamer Topal – Menteşe / Muğla

*Monofloral Bal Yarışması Üçüncüsü Kurtuluş Çardak – Bitlis 

*Polifloral Bal Yarışması Birincisi Abdulmuttalip Aydın – Köyceğiz / Muğla

*Polifloral Bal Yarışması İkincisi Gürsel Yasan – Karaman

*Polifloral Bal Yarışması Üçüncüsü Çağlar Çardak – Bitlis

*Çam ve Diğer Salgı Balı Yarışması Birincisi Süleyman Öner – Milas / Muğla

*Çam ve Diğer Salgı Balı Yarışması İkincisi Arzu Tulin Efe – Kırklareli 

*Çam ve Diğer Salgı Balı Yarışması Üçüncüsü Hasan Karayiğit – Marmaris / Muğla

*En Güzel Tasarım ve Jüri Özel Ödülü Abdulmuttalip Aydın – Köyceğiz / Muğla

 İNOVASYON ÖDÜLLERİ / ARICILIK ÜRÜNLERİ

*Birincilik Apimaye – Yasaeng Arı Sütü Seti

*İkincilik Mustafa Köseoğlu – Demonte Kovan

*Üçüncülük Apimaye – Sır Alma Kutusu

İNOVASYON ÖDÜLLERİ / YÖNTEM GELİŞTİRME

*Birincilik Prof. Dr. Oktay Yıldız – Arı İpeği Üretimi

*İkincilik Apimaye – Oğul Yakalama Aparatı

*Üçüncülük Apimaye – Yaban Arısı yakalama Düzeneği

İNOVASYON ÖDÜLLERİ / ARI ÜRÜNLERİ

*Birincilik Bee’o – Kolajen Shot Propolis 

*İkincilik Bee’o – Yoğun Bakım Kremi 

*Üçüncülük Bee’o D3+K2 Vitaminli Propolis

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