Emirates, Aviation Business Awards Tarafından "Yılın Havayolu" Seçildi

Emirates ayrıca, müşteri odaklı yaklaşımıyla, filosunun kullanımını gelir elde etmek için optimize ederek, yeni sağlık ve güvenlik protokolleri ile ticari gereklilikler arasında bir denge kurarken, sektöre öncülük eden yolcu deneyimini de korumayı başarması, takdir topladı.

Sir Tim Clark ise kariyeri boyunca havacılık sektörüne yaptığı katkılardan ötürü törende Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Sir Tim, Kasım ayında Emirates'in geliştirilmesinde gösterdiği özveri ve kararlılık ve de uçma deneyimini sadece Emirates'te değil sektör genelinde dönüştürme noktasında oynadığı önemli rolle, Gulf Business Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü de aldı.

Salgının başından beri, yolcularının ve ekibinin sağlığını ve güvenliğini korumak için çok sayıda adım atan Emirates, yolcu deneyimini yeniden tasarlayan ve her bir temas noktasında güçlü biyolojik güvenlik tedbirleri uygulayan ilk havayollarından biri oldu. Bu tedbirler arasında tüm yolcular için ücretsiz hijyen kitleri, uçak içi tuvalet temizliği için özel ekip, check-in masalarında koruyucu paravanlar, havalimanında termal tarama ve sosyal mesafe işaretleri, ön saflardaki çalışanlar için kişisel koruyucu ekipmanlar, gelişmiş uçak temizliği, dezenfeksiyon protokolleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

Havayolu, uçak içinde A380 Onboard Dinlenme Salonu ve Shower Spa gibi imza niteliğindeki ürün ve hizmetlerini, katı sağlık ve güvenlik protokollerine uyarak güvenli bir şekilde yeniden sunmayı başardı.

Emirates, yerde ise kişiler arası teması azaltmak amacıyla, DXB'deki self check-in ve bagaj teslim kioskları uygulamasına geçti. Bunun ardından yolculara havalimanındaki dört önemli temas noktasında temassız bir yolculuk sunan dünyanın ilk biyometrik yolunu hayata geçirdi.

Yüksek hizmet seviyesini korurken istikrarlı bir şekilde güvenlik tedbirlerini ve hijyen standartlarını uygulayan Emirates, böylece Safe Travel Barometer tarafından COVID-19 Salgınına verdiği yanıtla dünyanın en güvenli havayolu seçildi.

Emirates, havayolları sektöründe, uçuş ağındaki herhangi bir noktaya seyahat eden yolcuları için ücretsiz COVID-19 tıbbi koruma sağlayan ilk havayolu oldu. Emirates aynı yıl içinde inisiyatifi bir adım daha ileriye taşıyarak, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere sektörde ilk çoklu risk li seyahat sigortası ve COVID-19 sigortası sunan şirket oldu.

Havayolu, bugün salgın öncesi yolcu ağının yaklaşık %70'ini temsil eden 99 global noktaya hizmet veriyor. Emirates önümüzdeki aylarda daha fazla havalimanı ve şehrin yeniden açılmasıyla ağını güvenli bir şekilde geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Havayolu, ayrıca 151 güçlü Boeing 777'den oluşan uçak filosunu yolcu ve kargo operasyonları ağı genelinde tam kapasite kullanıyor. Emirates SkyCargo salgın boyunca temel malzemeler, ilaç, kişisel koruyucu ekipman, taze gıda ve daha birçok başka ihtiyacı taşımak için hava taşımacılığına olan güçlü global talebe yanıt olarak hava taşımacılığı bağlantılarını ve ağını güçlendirmeye devam ederek şirketin gelir üretmesine yardımcı oluyor.

COVID-19 aşısının bazı ülkelerde hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle, Emirates SkyCargo global dağıtım operasyonlarındaki lojistik zorluklarını ele almak için hazırlıklarını hızlandırarak dünyada bir ilke imza attı ve Dubai'de aşı için özel bir havayolu merkezi oluşturdu. SkyCargo halihazırda aşının soğuk zincir depolaması ve dağıtımı için özel bir bağlantı merkezi olarak hizmet vermek üzere Güney Dubai'deki Emirates SkyCentral DWC kargo terminalini yeniden açmayı planlıyor.