Elektrikli Araç Sahiplerinin %22'si Elektrikli Otomobil Almanın Avantajlarını Bilmiyor

Elektrikli araç satın alımlarını artıran tüketici trendlerini belirlemek için 8 ülkede 1.900 otomotiv tüketicisini kapsayan dünya genelinde bir araştırma gerçekleştirildi

EMEA bölgesinde elektrikli araç satın alma tercihinde en önemli neden çevre bilinci olurken, Kuzey Amerika'daki tüketicilerin tercihinde yakıt tasarrufu büyük rol oynadı

İlk kez elektrikli araç satın alanların %52'si, pandemi sürecinde yaptıkları aramalarda ulaştıkları bir markanın web sitesinde yer alan elektrikli araçların öneminin arttığı bilgisi satın alma kararlarını etkilediğini belirtti

Ek bir araştırma, otomobil satın almaya niyetlenenlerin %89'unun yaşanan çip krizinin farkında olduğunu ve bunun satın alma kararlarını etkilediğini ortaya koydu

Dünya genelinde faaliyet gösteren Küresel Medya Platformu Teads, Kantar ile otomotiv sektöründe ortak yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Dünya genelinde gerçekleştirilen araştırma, yalnızca birkaç markanın elektrikli araçlarla (EV) hali hazırda güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu ve katılımcıların neredeyse yüzde 40'ının elektrikli araçların tüm avantajlarından haberdar olmadıklarını, bu nedenle hala eğitime ihtiyaç duyduklarını ortaya koydu.

Tüketicilerle bağlantı kurmak ve tüketicileri elektrikli araçlar konusunda daha fazla eğitmek, elektrikli araçların geleceği için büyük önem taşıyor.

Teads platformunda, yaşanan çip sıkıntısının tüketicilerin satın alımları üzerindeki etkisine yönelik olarak otomobil satın almayı planlayanlar arasında yapılan , tedarik sorunlarının satın alma kararlarını ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Önümüzdeki altı ay ve iki yıl içinde otomobil satın almayı planlayan tüketicilerin yüzde 89'u yaşanan çip sıkıntısından haberdar. Avrupa'daki kullanıcıların yüzde 31'i yaşanan çip sıkıntısının otomobil satın alma planlarını etkileyeceğini belirtiyor. Yüzde 14'lük bir kesim ikinci el otomobile yöneleceğini, yüzde 9'luk bir kesim ise elinde otomobil mevcut olan markaları tercih edeceğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 5'i otomobil satın alma planlarını erteleyeceğini belirtiyor. Diğer taraftan tüketiciler daha fazla beklemeleri durumunda fiyatların azalacağını düşünüyor. Dünya genelinde tüketicilerin yüzde 31'i, Avrupa'daki tüketicilerin yüzde 34'ü otomobil alım planlarını ertelemeleri durumunda daha uygun fiyata otomobil alacaklarını düşünüyor.

Tüketiciler satın alma yolculuklarında dijitale daha fazla güveniyor

Otomotiv markaları açısından reklam söz konusu olduğunda geçmişten bugüne TV en baskın medya tercihi olmuştur. Ancak, Teads'in kısa süre önce yaptığı araştırma, tüketicilerin satın alma yolculuklarında giderek daha fazla dijitale güvendiğini gösteriyor. Elektrikli araç almak isteyenler arasında bu oran daha da fazla. Elektrikli araç alanların yarısı tüm satın alma süreçlerini çevrimiçi ortam üzerinden yürütmeyi (yakıt harcamalarını düşürmek için elektrikli araç satın alanların yüzde 35'i) tercih ederken, yüzde 74'ü COVID sonrasında bu alışkanlıklarını devam ettirecek. Tüketici yolculuğunda dijitalin önemi göz önüne alındığında, tüketicilerin çevrimiçi elektrikli araç yolculuklarını etkileyen çevrimiçi kanallara bakıldığında, haber sitelerinin sosyal medyadan 1,6 kat daha etkili olduğu ve tüketicilerin kısa, ilgili ve atlanabilir videolardan oluşan reklamlar görmek istedikleri en ilgi çekici noktalar arasında yer alıyor.

Elektrikli araç satın almayı planlayan tüketicilerin yüzde 90'ı, genel anlamda otomobil satın almayı planlayanların yüzde 85'i çevrimiçi reklamlarla eyleme geçtiğinden dijital reklamlar otomotiv pazarı açısından büyük önem taşıyor. Teads'in araştırması, bir tüketicinin çevrimiçi bir otomobil reklamı gördükten sonra yaptığı en olası eylemin (yüzde 40) bir otomotiv markasının web sitesini ziyaret etmek olduğunu, yüzde 21'inin de reklamı tıkladığını gösteriyor.

Markaların web siteleri de satın alma yolculuğunda önemli bir temas noktası olarak öne çıkıyor. EMEA bölgesindeki elektrikli araç satın almayı planlayanların yüzde 49'u araştırmalarına markanın web sitesini ziyaret ederek başlıyor. Bayiye gidenlerin oranı yalnızca yüzde 28. Markaların web siteleri aynı zamanda en etkili satın alma kararı kaynağı olarak öne çıkıyor. Elektrikli araç satın almayı planlayanların yüzde 80'i web sitelerinin nihai kararlarını etkilediğini belirtiyor.

Elektrikli araçlarla ilgilenen kullanıcılar son teknolojilere çok daha ilgililer

Elektrikli araçlarla ilgilenenlere otomotivden sonra en önemli iki içerik türü olan haber ve teknoloji kanalları dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarla ulaşmak mümkün. Elektrikli araçlarla ilgilenen kullanıcılar (yüzde 76), standart fosil yakıtlı otomobil arayanlara (yüzde 56) kıyasla en son teknolojilere daha meraklı olduklarından elektrikli araç kampanyalarında teknolojiye yönelik kanallara daha yüksek oranda yer vermek büyük önem taşıyor.

Teads Insights International Başkan Yardımcısı Ioanna Stagia, "Araştırmamız, konu otomobil satın alma olduğunda tüketicilerin çevre bilincine sahip tutumlara doğru önemli oranda kaydıklarını gösteriyor. Araştırmamızın net olarak ortaya koyduğu en önemli nokta ise çevrimiçi kanalların farkındalıktan satın almaya kadar uzanan tüketici yolculuğunu yönlendirmede giderek daha önemli hale geldiği. Otomobil üreticilerinin yaşadıkları zor zamanlardan başarıyı en üst düzeye çıkarmaları için 2022 yılındaki kampanyalarını bu iki temel anlayış üzerine kurmaları ve planlamaları gerekiyor" diyor.

Teads Küresel Kıdemli Sektör Direktörü Henner Bloemer, "Marka itibarı elektrikli araç kullanıcıları açısından en önemli kilit noktalarından biri olduğundan markaların elektrikli araç profilini geliştirmek büyük önem taşıyor. Yeni rakiplerin girişiyle her geçen gün daha da gelişen bir pazarda büyümek için yerleşik markaların, yüzde 57'si elektrikli araç için daha fazla para ödemeye hazır son derece kârlı müşteriler için cazibelerini korumaları gerekiyor" diyor.