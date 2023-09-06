Eczacıların yazar kasa entegrasyon sorunu tarihe karışıyor

Kolaysoft EczacıPOS ile satış, ödeme ve e-belge işlemleri tek cihazda birleşiyor ve eczacıların yazar kasa entegrasyon sorunu artık tarihe karışıyor.

Vergi Usul Kanunu 483 sayılı Tebliğ ile satış yazılımlarının, ÖKC/Yazarkasa ile bağlantılı çalışma zorunluluğu getirildi. Fakat, mevcut sistemler bu zorunluluğu istenen performansta çözemediği için yaşanan sorunlar da beraberinde gelmektedir.

Bu konuyu karşılayan yeni bir bakış açısıyla yayınlanan VUK 507’ye göre, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi olarak anılan Tebliğde; satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin e-belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerinin tek sistem aracılığıyla yürütüleceği uygulama gerekmektedir ve satış, ödeme, e-belge tek cihaz üzerinden bütünleşik olarak çalışmaktadır.

Kolaysoft EczacıPOS Nedir?

*Kolaysoft Teknoloji tarafından VUK 507’ye göre geliştirilen harici satış uygulaması olan eczacılara özel geliştirilmiş POS cihazıdır. Kolaysoft EczacıPOS, hem Çalışma Bakanlığı’nın Medula sistemi, hem de Sağlık Bakanlığı’nın İlaç Takip Sistemi (İTS) ile entegredir. Bütün eczane işletmeleri tarafından kullanılabilir ve çipli, pinli, temaslı, QR okuma yöntemleri ile tahsilat yapılabilir.

*Satış yapılır.

*500 TL altındaki satışlarda “nihai tüketici” açıklamasıyla hızlı satış yapılır.

*Satış ve e-belge iptali yapılır.

*Otomatik e-belge (e-fatura / e-arşiv fatura) üretir.

*Eczacıkart Fatura Portalı ile entegredir.

*Z Raporu ve Mali Hafıza yoktur.

*Kolaysoft EczacıPOS ile, Android Pos cihazı ve yönetim portalına sahip olursunuz. Entegre çalışan pos cihazı ve portal sayesinde bütün işlemlerinizi anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kolaysoft e-dönüşüm yolculuğunda uçtan uca çözümler sağlıyor

e-dönüşüm yolculuğunda işletmelere uçtan uca çözüm sağladıklarını kaydeden Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“Kolaysoft olarak, imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı zevkli hale dönüştürme vizyonuyla çıktığımız e-dönüşüm yolculuğunda, kullanıcılara sektörel bazlı ve çözüm odaklı hizmet kalitesi ile uçtan uca dijital çözümler sağlıyoruz. Kolaysoft’un ürünleri arasında, e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-smm, e-mm, e-defter, e-adisyon vb) uygulamaları, EczacıPOS, Ziyaretçi Eş Zamanlı Takip Sistemi (ZET) ve PEYK gibi çözümler yer alıyor. Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi Bilişim 500 araştırma sonuçlarına göre, 9 Ağustos 2023 tarihinde Fişekhane’de düzenlenen ödül töreninde, Kolaysoft olarak Sistem Entegratörü İş Ortağı başlığında “Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv yazılımı” kategorisinde birinci olduk. Yine, ürün ailemiz arasında bulunan PEYK, 70 ülke ve 150 bine yakın firmanın üye olduğu Uluslararası Teknoparklar Birliği Derneği (IASP) tarafından, Covid19 salgınına karşı işverenler ve çalışanlara değer katarak evden çalışma süreçlerini destekleyen inovatif ürün seçilerek, Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etti. Firma olarak, yurtiçi ve globalde ses getirecek yeni projeleri hayata geçirme noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.