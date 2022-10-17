Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin yeni CEO’su Bülent Kozlu oldu
emiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik etme amacıyla çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde üst düzey atama gerçekleşti. Bülent Kozlu, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin yeni CEO’su oldu.
Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü’nde, işletme yüksek lisans eğitimini Harvard Business School’da tamamlayan Kozlu, iş yaşamına 2003 yılında Lazard Yatırım Bankası’nın New York ofisinde analist olarak başladı. 2005-2015 yılları arasında The Carlyle Group’un Kuzey Amerika fonunda, Bain Capital’in Avrupa fonunda ve Turkven Private Equity’de farklı sektörlerde yatırımlar yönetti. Kozlu, 2015-2019 yılları arasında EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası) ve Nef Gayrimenkul ortaklığıyla kurduğu Intus Capital gayrimenkul fon yönetim şirketini yönetti ve aynı süre zarfında Nef Gayrimenkul’ün Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.
Ocak 2020’de Eczacıbaşı Holding Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini üstlenen Bülent Kozlu, Topluluğun ana iş kollarında ve yeni alanlarda yatırım ve satın almalarından sorumlu oldu. Ayrıca Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım, Kanyon, Eczacıbaşı-Monrol, E-kart ve Eczacıbaşı Sigorta şirketlerinin sorumluluğunu üstlendi.
Bülent Kozlu Ekim 2022’den itibaren, lider ve güçlü markaları ile kişisel bakımda öncü kuruluş olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin CEO’luğu görevini üstlendi.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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