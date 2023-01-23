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E-Ticaret 10 Yılda 50 Kat Büyüdü

Dijital mağazalar, 2013 yılında bir yılda yaptıkları toplam satışı, 10 yıl sonra 2023’te sadece 5 günde gerçekleştirecek.

ŞİRKETLER 23.01.2023, 10:46
E-Ticaret 10 Yılda 50 Kat Büyüdü

Türkiye’de alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle her yıl kendini geliştiren e-ticaret sektörü, 2023 yılında da tarihi rekorlar hedefliyor.

Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğüne ilişkin raporlar ilk kez 2013 yılında Bilişim Sanayicileri Derneği’nce (TÜBİSAD) yayınlandı.

TÜBİSAD’ın 2013 yılı raporunda Türkiye’nin e-ticaret pazar büyüklüğü 14 milyar TL olarak açıklanmıştı.

2022 yılı rakamları henüz resmi olarak açıklanmasa da e-ticaret pazarının 700 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

Bu durumda 10 yıllık süreçte e-ticaretteki artış 50 kat olarak gerçekleşmiş olacak.

2023’TE İLK KEZ TRİLYONLU RAKAMLAR GÖRÜLECEK

2023 yılında da yüzde 50-60 aralığında büyüme hedefleyen sektörde ilk kez trilyon rakamları telaffuz edilmeye başlanacak. Dijital mağazaların 2023 yılı pazar büyüklüğü hedefi 1,1 trilyon TL olacak.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 2023 yılında günlük e-ticaret satışlarının 3 milyar TL olacağının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

“Bunun anlamı 2013’teki yıllık e-ticaret rakamlarını 2023’te sadece 5 günde gerçekleştireceğiz. 2023’te 18-70 yaş aralığındaki nüfusa oranlandığında kişi başına düşen yıllık e-ticaret harcaması 16 bin TL olacak. 2022’de sektörel bazda oransal olarak en büyük değişim havayollarında oldu. Pandemi dolayısıyla oldukça gerileyen sektör bu yıl yüzde 400 artışla hızla eski gücüne yaklaşmaya başladı. 2023’te de sırasıyla en fazla oransal büyüme havayolları, konaklama, seyahat- taşımacılık, elektronik, giyim-ayakkabı-aksesuar, gıda-süpermarket, yemek ve beyaz eşya sektörlerinde yaşanacak.”

DİJİTAL MAĞAZA SAYISI BİN 263’TEN 700 BİNE

Güçlü Kayral, kişilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişimin, dijital mağazalara olan ilginin, e-ticaret sektörüne faaliyet gösteren işletme sayısına da yansıdığını ifade ederek, “10 yıl önce 2013 yılında e-ticaret pazarında faaliyet gösteren işletme sayısı sadece 1,263’tü. Bu rakam 2022 yılında 500 binlere yükseldi. 2023’te ise en az 700 bin işletmenin sektörde faaliyet göstermesini bekliyoruz” dedi.

ONLİNE ALIŞVERİŞİN AVANTAJLARI

Dijital alışverişin büyümesinde, özellikle çalışan kadınların ve 50 yaş üzerindekilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişimin rolü olduğuna dikkati çeken Kayral, “Online alışverişin birçok avantajı var. Günün 24 saati, dünyanın her yerinden alışveriş yapılıyor. Saatlerce çarşı, pazar gezmek yerine aranan ürünün en uygun fiyatlısı birkaç saniye içinde karşılaştırma sitelerinde bulunuyor. Tatiller, yemekler, etkinlikler, fırsat siteleri kullanılarak çok ucuza getiriliyor. Ayrıca tüm alışverişlerini Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça para veren siteler üzerinden yapanlar ekstra kazanç sağlıyorlar” diye konuştu.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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