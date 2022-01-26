e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye’de kapsam genişledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 30923 sayılı Resmi Gazete’de 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nde değişiklik yapıldı. 22 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğe göre, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarında kapsam genişledi ve yeni bir dönem başladı.

Ülkemizde başarıyla yürütülen e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb) uygulamalarına bugüne kadar 500 binin üzerinde firma girdi ve bu oran her altı işletmeden birisinin e-Belge kapsamıyla “dijitalleşme” sürecine girdiğini göstermektedir. Geriye kalan diğer işletmelerde, GİB tarafından açıklanan yeni tebliğler ile kademeli şekilde kapsama girmeyi sürdürüyor. İşletmeler, Uyumsoft e-Uyum dijital dönüşüm uygulamaları sayesinde, işlerini uçtan uca zaman ve mekan bağımsız yönetmektedir.

509 sıra nolu VUK Genel Tebliği’ndeki değişiklikler neleri kapsıyor?

1-2021 yılında brüt satış hasılatı 4 milyon TL üzerinde olan firmalar, 2022 ve müteakip dönemlerde brüt satış hasılatı 3 milyon TL üzerinde olan firmalar, takip eden yılın 7.’ci ayında e-Faturaya geçmek zorundadır.

2-Elektronik ortamda mal ve hizmet satışı yapanlar 2020 veya 2021 yıllarında brüt satış hasılatı 1 milyon TL üzerinde olan firmalar 1 Temmuz 2022 tarihinde; 2022 yılında brüt satış hasılatı 500 bin TL üzerinde olan firmalar ise takip eden yılın 7.’ci ayında e-Faturaya geçmek zorundadır.

3-Gayrimenkul ve / veya motorlu araçlar inşa, imal, alım, satım ve kiralama faaliyeti yapanlar, brüt satış hasılatı 2020 veya 2021 dönemlerinde 1 milyon TL üzerinde olan firmalar 1 Temmuz 2022 tarihinde; 2022 yılından itibaren 500 bin TL üzerinde takip eden firmalar da yılın 7.’ci ayında e-Faturaya geçmek zorundadır.

4-Kültür Turizm Bakanlığı ve Belediyelerden konaklama faaliyeti hizmeti alan firmalar, 1 Temmuz 2022 tarihinde e-Faturaya geçmek zorundadır.

5-e-Fatura uygulamasına dahil olup 2021 ve müteakip dönemlerde brüt satış hasılat 10 milyon TL üzerinde olan firmalar, takip eden yılın Temmuz ayında e-İrsaliye kullanmak zorundadır.

6-1 Mart 2022 tarihinden itibaren, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura tutarı 5 bin TL ve üzeri; vergi mükelleflerine düzenlenenler faturalarda ise fatura düzenleme sınırı 2 bin TL ve üzerinde ise e-Arşiv olarak düzenlenmek zorundadır.