e-dönüşümde; sektörel bazlı ve çözüm odaklı hizmet veriyoruz....

“Kolaysoft Teknoloji olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in lisanslı özel entegratör
firmasıyız. Firmamız kapsamında, on sekiz özel entegratör firmaya altyapı hizmeti sunuyoruz
ve Türkiye’deki e-Dönüşüm kullanıcılarının yaklaşık %20’sine hizmet veriyoruz. Gelişime açık
ve dinamik yapımızla birlikte yürüttüğümüz politikamızla, müşterilerimize e-Fatura, e-Arşiv,
e-İrsaliye, e-Smm, e-Mm, e-Defter gibi tüm e-Dönüşüm ürünleri kapsamında, memnuniyet
odaklı hizmet sağlıyoruz. En önemli önceliğimiz, kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde
korunması, en büyük artı değerlerimiz ise sektörel bazlı ve çözüm odaklı hizmet kalitesi ile
derde deva olma çabamızdır. Bunların yanında, kullanıcılarımız tarafından ulaşılabilir olmak
en büyük hassasiyetimizdir” dedi.
e-Dönüşümde konforla birlikte maliyet tasarrufu sağlıyor
Ülkemiz işletmelerin e-Dönüşüm uygulamalarıyla, GİB tarafından yapılan açıklamaya göre on
yılda 2.8 milyar TL tasarruf sağladığını anlatan Kolaysoft Teknoloji Dijital Dönüşüm Uzmanı
Hurişah Süer, konuşmasına şöyle devam etti:
“Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in bir süre önce yaptığı bir açıklamaya göre, son on yılda 28
milyarın üzerinde elektronik belge düzenlendi ve yaklaşık 2.8 milyar TL civarında bir tasarruf
elde edilmiş oldu. Ülkemizin bugün geldiği aşamadan bahsedecek olursak, yaklaşık e-
Fatura’da 300 bini geçen kullanıcı, e-arşiv fatura’da 280 bin kullanıcı, e-Smm’de 190 bin
kullanıcının işlem yaptığı belirtiliyor. Kısaca, e-Dönüşüm süreçleriyle birlikte; kâğıt,
postalama, arşivleme gibi işlemler tedavülden kalktığı için, mükelleflere zaman ve para
tasarrufu sağlıyor. Bununla birlikte, kâğıt kullanımının azalmasıyla 600 bine yakın ağacın
kesilmesine de engel olunarak doğaya katkı sağlanıyor’’ diye konuştu.
Sade ve kullanımı kolay bir platform geliştirdi
Kolaysoft Teknoloji olarak, e-Dönüşüm işlemlerinin en kolay şekilde yürütülmesini sağlamak
amacıyla altyapı tasarladıklarını ifade eden Hurişah Süer, şunları kaydetti:
“e-Dönüşüm uygulamalarını dijitale nasıl taşıyabiliriz sorusunu, önce kendimize sonra da
sektöre özel firmalara sorarak; uçtan uca bir hizmet anlayışını kendimize vizyon edinip sade
ve kullanımı kolay bir platform ile kullanıcılarımıza konfor sağlıyoruz. Bu prensiple,
kullanıcılarımızın bize ihtiyaç duyduğu her zamanda ulaşabiliyor olmasının yanı sıra
müşterilerimizden gelen geri bildirimleri de dikkate alarak en iyi hizmeti sunma çabası bizi
dinamik kılıyor. Bununla birlikte, kullanıcılarımıza sunduğumuz Kolaysoft e-dönüşüm hizmeti
ile maliyet tasarrufunun yanı sıra, iş yüklerinin de azalmasına yardımcı olmak işimizi doğru
yaptığımızın teyidi niteliğindedir. Geçtiğimiz aylarda açıklanan, Türkiye’nin en kapsamlı
bilişim araştırması olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması'na göre, Kolaysoft
Teknoloji olarak e-Dönüşüm kategorisinde 7. sırada yer almanın haklı gurunu yaşıyoruz”
şeklinde konuştu.