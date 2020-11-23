e-dönüşümde; sektörel bazlı ve çözüm odaklı hizmet veriyoruz....

“Kolaysoft Teknoloji olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in lisanslı özel entegratör

firmasıyız. Firmamız kapsamında, on sekiz özel entegratör firmaya altyapı hizmeti sunuyoruz

ve Türkiye’deki e-Dönüşüm kullanıcılarının yaklaşık %20’sine hizmet veriyoruz. Gelişime açık

ve dinamik yapımızla birlikte yürüttüğümüz politikamızla, müşterilerimize e-Fatura, e-Arşiv,

e-İrsaliye, e-Smm, e-Mm, e-Defter gibi tüm e-Dönüşüm ürünleri kapsamında, memnuniyet

odaklı hizmet sağlıyoruz. En önemli önceliğimiz, kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde

korunması, en büyük artı değerlerimiz ise sektörel bazlı ve çözüm odaklı hizmet kalitesi ile

derde deva olma çabamızdır. Bunların yanında, kullanıcılarımız tarafından ulaşılabilir olmak

en büyük hassasiyetimizdir” dedi.

e-Dönüşümde konforla birlikte maliyet tasarrufu sağlıyor

Ülkemiz işletmelerin e-Dönüşüm uygulamalarıyla, GİB tarafından yapılan açıklamaya göre on

yılda 2.8 milyar TL tasarruf sağladığını anlatan Kolaysoft Teknoloji Dijital Dönüşüm Uzmanı

Hurişah Süer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in bir süre önce yaptığı bir açıklamaya göre, son on yılda 28

milyarın üzerinde elektronik belge düzenlendi ve yaklaşık 2.8 milyar TL civarında bir tasarruf

elde edilmiş oldu. Ülkemizin bugün geldiği aşamadan bahsedecek olursak, yaklaşık e-

Fatura’da 300 bini geçen kullanıcı, e-arşiv fatura’da 280 bin kullanıcı, e-Smm’de 190 bin

kullanıcının işlem yaptığı belirtiliyor. Kısaca, e-Dönüşüm süreçleriyle birlikte; kâğıt,

postalama, arşivleme gibi işlemler tedavülden kalktığı için, mükelleflere zaman ve para

tasarrufu sağlıyor. Bununla birlikte, kâğıt kullanımının azalmasıyla 600 bine yakın ağacın

kesilmesine de engel olunarak doğaya katkı sağlanıyor’’ diye konuştu.

Sade ve kullanımı kolay bir platform geliştirdi

Kolaysoft Teknoloji olarak, e-Dönüşüm işlemlerinin en kolay şekilde yürütülmesini sağlamak

amacıyla altyapı tasarladıklarını ifade eden Hurişah Süer, şunları kaydetti:

“e-Dönüşüm uygulamalarını dijitale nasıl taşıyabiliriz sorusunu, önce kendimize sonra da

sektöre özel firmalara sorarak; uçtan uca bir hizmet anlayışını kendimize vizyon edinip sade

ve kullanımı kolay bir platform ile kullanıcılarımıza konfor sağlıyoruz. Bu prensiple,

kullanıcılarımızın bize ihtiyaç duyduğu her zamanda ulaşabiliyor olmasının yanı sıra

müşterilerimizden gelen geri bildirimleri de dikkate alarak en iyi hizmeti sunma çabası bizi

dinamik kılıyor. Bununla birlikte, kullanıcılarımıza sunduğumuz Kolaysoft e-dönüşüm hizmeti

ile maliyet tasarrufunun yanı sıra, iş yüklerinin de azalmasına yardımcı olmak işimizi doğru

yaptığımızın teyidi niteliğindedir. Geçtiğimiz aylarda açıklanan, Türkiye’nin en kapsamlı

bilişim araştırması olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması'na göre, Kolaysoft

Teknoloji olarak e-Dönüşüm kategorisinde 7. sırada yer almanın haklı gurunu yaşıyoruz”

şeklinde konuştu.