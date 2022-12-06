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Dünyanın Türk gelinlik markası Sima Couture İstanbul'da...

ŞİRKETLER 06.12.2022, 17:37 06.12.2022, 17:52
Dünyanın Türk gelinlik markası Sima Couture İstanbul'da...

Dünyanın ve Türkiye'nin gelinlik modasında lider markası olan Sima Couture İstanbul yeni sezona tanıtımını önceki gün Çırağan Sarayı'nda yaptığı defile ile tanıttı. Yerli ve yabancı modellerin kıyafetleri sunduğuyu evente ünlüler, iş insanları, moda önderleri, gazeteciler ve fenomen isimler katıldı. Fatih Ömercikoğlu'nun koreografisini yaptığı mini defilede Alona Kral, Gamze Balım gibi tanınmış isimlerin podyumda yürürken kıyafetler davetlilerden tam puan aldı. Globalde dünyanın en büyük gelinlik markalarından olan Sima Couture yapılan bu organizasyonla İstanbul'da açılan şubesini takipçilerine tanıttı. Marka bu sene özellikle kreasyonlarında eski İstanbul'un manzarlarından ilham alınarak hazırlandı. 2023'de herkesin gözdesi olması beklenen markanın globalda sahibi olan Silva Erkoç ve Sima Couture İstanbul'un sahibi Duygu Akdeniz " Dünyada globalda bir Türk markamız olan Sima Couture'in yeni koleksiyonunu ilk kez İstanbul'da tanıtıyoruz. Dünyada özellikle Avrupa ve Amerika'da çok bilinen markamız olan Sima Couture'u İstanbul'a getirmekten çok mutluyuz. 2023 kreasyonumuzda eski İstanbul'dan ilham alarak evlenen yeni çiftlerin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Yeni sezonda sadece gelinlik değil davet ve gece elbise tasarımlarımızı da tanıtıyoruz."dedi. 

Sima Couture İstanbul'un davetine katılanlar arasında Yasemin Şefkatli, Yasmin Erbil, Buket Atay, Sitare Akbaş, Burçin Abdullah, Emel Yıldırım, Seda Önder, Hande Demir, Gizem Hatipoğlu, Duygu Bal, Cansu Melis Karakuş, Lale Onuk, Sude Burcu gibi tanınmış isimler vardı. Katılan konuklar arasında olan bazı isimler gazetecilerle sohbet etti. 

Şu aralar gelinlikle aram yok!

Çok şükür herşey geride kaldı!

Sitare Akdilek,” Gelinliklerle aram aslında çok yok. Ben daha sade ve zarif olanları beğeniyorum. Şu ara gelinlikle bir işim yok. Yakın zamanda kız kardeşim evlendi, çok yakın bir arkadaşım evlendi, hepsinin sürecinde yanındaydım” dedi. Murat Dalkılıç, ayrılığı sorulan oyuncu,” Çok uzun zaman geçti üzerinden, ne söylesem? O dönemde bir röportaj vermiştim, sizi çok iyi anlıyorum ama her şey için çok geç. Çok şükür her şey geride kaldı, yeni bir hayata başladım. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.

Tutumlu biriyim!

Yasemin Şevkatli,” Gayet keyifli, geldik arkadaşımızı yalnız bırakmak istemedik. Güzel bir markanın ürünlerini görüp defilesini izleyeceğiz” dedi. Marka takıntısı olmadığını söyleyen Şevkatli " Öyle lüks markalardan alışveriş yapacağım diye bir durum yok. Kendi üzerime yakıştırdığım her şeyi giyiyorum, açıkçası” dedi. Bu dönemde çok para harcamadığını söyleyen Yasemin Şefkatli,” Ben tutumlu biriyimdir, bu arada. Çok nadir alışveriş yapmaya çalışırım. Kendi üzerime yakıştırdığım şeyi giyiyorum, illa marka olması gerekmiyor” dedi.

Kendi işinin patronu oldu.  

Burçin Abdullah ise " Yapım şirketi kurdum, kendi sinema filmimiz için Çarşamba günü start veriyoruz. Büyük bir heyecan var üzerimde. Hem işin oyuncu kısmında olup hem işin yapımcı kısmında olması ayrı bir deneyim olacak benim için. Sinema filmi ile başlıyoruz ama sonrasında elimizde bir sürü projeler olacak. İlk işimizi bir halledelim, görelim. Oyuncu kadrosu çok güzel, Gürgen Öz, Aslı Bekiroğlu, Hakan Meriçler ve ben varım. Komedi filmi geliyor. Yönetmenimiz Jale Atabey. Bilindiği üzere “Avrupa Yakası” ‘Yalan Dünya’ onların yönetmeni. Jale hocaya çok güveniyoruz. Oda bize güvendi ve beraber bir yolculuğa çıktık” dedi.

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