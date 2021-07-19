Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oldu
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli...
Tüm vatandaşlarımızı aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum
Tüm vatandaşlarımızı aşı hizmetinden yararlanmaya...
Rize'deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
Rize'deki sel ve heyelanın ardından...
5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
5 terörist ATAK helikopterleri tarafından...

“DÜNYA MARKASI SHIPHRA’DAN BODRUM’DA ÖZEL DAVET”

Dünyaca ünlü İsviçre mücevher markası Shiphra, Bodrum Lucca'da özel bir davetle yeni koleksiyonunu tanıttı.  Marka kurucusu Victoria Danilova’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davette, dünya jet sosyetesi bir araya geldi.

“DÜNYA MARKASI SHIPHRA’DAN BODRUM’DA ÖZEL DAVET”

“Her Şey Seninle Başlar" sloganı ile hareket eden, laboratuvarlarda hazırlanmış elmaslarla kişiye özel klasik, miras, aşk, doğa ve gelin koleksiyonu sunan Shiphra, son koleksiyonu ile Bodrum’un eşsiz manzarası eşliğinde adeta göz kamaştırdı.

Gecede Avrupa, Rusya ve Azerbaycan misafirlerinin yanı sıra Türk sosyetesi de yer aldı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı, dünyaca ünlü şarkıcı Ishtar Alabina’nın sahne aldığı gecede misafirlere özel mönü hazırlandı.

Davete katılanlar arasında ise Dilek Hanif, Cemil Dinçmen, Ece - Arman Şirin, Çiğdem Erkman, Sevinç Ragimova, Sıla Küçükvatan, Doğa Yavuz, Ece Balaman ,Alara Yeşilöz, Eldar – Dilara Rzayeva, Ekatirinia Jankovic ve Sabina Ragimova – Khayyam Safarli,  gibi ünlü isimler vardı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
DÜNYA MARKASI SHIPHRADAN BODRUMDA ÖZEL DAVET
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.