Dünya Lokumu bizden alıyor

İhracatla birlikte birçok dünya ülkesi reçel çeşitlerini, helva, yöresel ballar, tahin, kakao kremaları ve geleneksel Türk tatlılarından lokumuLokum Dükkanından alıyor.Amerika başta olmak üzere Kanada, Katar, BAE, Umman gibi çeşitli ülkelere ihracat yapıyor.

Bursa’nın Nilüfer bölgesinde 4.000 m2 kapalı alanı bulunan tesislerinde üretimini sürdürmekte olan marka, yıllık üretim kapasitesi olarak 250 ton lokum, 150 ton helva, 650 ton reçel, 200 ton bal, 500 ton kakaolu krema ve çeşitli ürünleri ile üretimine devam ediyor. Kuruluşundan bu yana kalite geleneğinden ödün vermeyen Lokum Dükkanı; "ISO 9001”, "TSE” ve "BRC” sertifikalarının yanı sıra, müşterilerinin ürünleri gönül rahatlığı ile tüketebilmeleri amacıyla "TSE Helal” belgesine de sahiptir.

Lokum Dükkanı yeni bir marka ismi olarak karşınıza çıksa da kökleri 1950’lilerde ki şekerlemeci dükkanına kadar dayanıyor. Cengiz Gafuroğulları işlerini zamanla büyütüp artan talebi karşılamak amacıyla gıda toptanına yöneldi. 40 yıldır pek çok ulusal ve uluslararası markaya fason üretim yapmakta olan marka kaliteli ürünleri ile müşterilerinin tercih sebebi oluyor. 2015 yılında perakende sektöründe markalaşma kararı alarak günümüze kadar gelen Lokum Dükkanı Türk ve dünya pazarında lider marka olmayı hedefliyor.

Lokum Dükkanı yapmış olduğu kampanyalarla hem dimağa, hem de midelerimize hitap etmeye devam ediyor. Halen yürütmekte olduğu 200 TL alışveriş yapana 200 TL değerinde 4’lü porselen kahve seti hediyekampanyası 25-65 yaş arası bayanlardan oldukça yoğun ilgi görüyor.