Dünya Bebek ve Çocuk Ürünleri Sektörü İstanbul’da Buluşuyor

Çocuk nüfus oranı son araştırmalara göre dünyada yüzde 30, Türkiye’de ise yüzde 26 oranında seyrederken önemli bir pazarı da beraberinde getiriyor. Uluslararası pazarda yeni iş birlikleri kurmaya imkan sağlayacak dev organizasyon, sektör temsilcilerini 7-10 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘‘CBME Türkiye Uluslararası Fuarı’nda bir araya getirecek. Bebek ve çocuk tekstil ürünleri, bebek bakımı, mobilya, ev tekstili, araç-gereç ve oyuncak sektörüne yönelik birçok ürün sergilenecek.

2023 Modası Mağazalardan Önce Bu Fuarda

Türkiye’nin, ihracat, kapasite ve kalite gücünün her anlamda temsil edildiği sektörün lider fuarı ‘Büyük fuar, büyük ticaret’ sloganı ile pazar potansiyeline yön veriyor. 42 bin metrekarelik fuar alanıyla her yıl büyümeye devam eden dev organizasyon, İstanbul Fuar Merkezi’nin 1-2-4 ve 8 numaralı hollerinde gerçekleşecek. 4 gün sürecek olan fuar da; bebek,çocuk taşıma ve güvenlik araç gereçleri, bebek bakımı ve beslenmesi, oyuncak ve bisiklet, anne,bebek,çocuk,genç tekstil ve aksesuarları ile mobilya ve ev tekstili ürünleri dahil olmak üzere 65 binin üzerinde yeni sezon modeli katılımcıları bekliyor olacak. 1.100’ün üzerinde katılımcı markanın, İlkbahar-Yaz 2023 sezon koleksiyonlarının yanı sıra farklı tarz ve tasarımlarda hazırladıkları özel modelleri ise mağazalara gitmeden önce ilk kez fuar alanında sergilenecek.

Sürdürülebilirlik Ön Planda Olacak

Sürdürülebilirliğin son yıllarda tekstil sektöründe belirleyici olması, pazarda ekolojik ve organik tekstile olan ilginin artması neden oldu. Bu durum dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden biri olan Türkiye’nin bebek çocuk hazır giyim sektöründe avantajlı konumda olmasına olanak sağladı.

40. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı’nda değişen dünya ve iş koşullarında sürdürülebilir bir büyümenin nasıl gerçekleşebileceğinin de önemine vurgu yapılacak. Sürdürülebilirliği desteklemek adına yaka kartları ve halıların geri dönüşüme gönderileceği, kağıt kullanımını azaltmak için ziyaretçi anketlerinin tabletler aracılığıyla yapılacağı, elektrik enerjisi tasarrufu için firma stantlarında LED teknolojilerinin kullanımı teşvik edilirken, sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekilecek.