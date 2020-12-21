Doğuş Otomotiv’in ‘SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ derecelendirme notu 9,67’e yükseldi

“Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, Doğuş Otomotiv’in “Kurumsal Yönetim Derecelendirme” notu 9,67’ye yükseldi. Şirketin geçtiğimiz dönem notu ise 9,65’ti.

Not artışının sağlayan faktörler ise; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun istikrarlı bir şekilde ve titizlikle sürdürülüyor olması, kamuya açıklanması gereken konuların ve pay sahibi ve yatırımcıların faydalanabileceği hususların zaman geçirilmeksizin duyurulması, sürdürülebilirlik endeksinde bulunmaya devam ediliyor olması, yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle çalışanlar, bayiler, tedarikçiler ve tüm paydaşlara süreç hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılmış ve temel önlemlerin alınmış olması; yine bu dönemde çalışanların motivasyonunun yüksek tutulması ve gerek üst yönetimin çalışanlarla gerekse çalışanların birbirleri ile iletişimin online olarak sağlanmış olması; Ücret ve Aday Gösterme Komitesi’nin, Yönetim Kurulu’nun etkinliğine dönük çalışmaları ve Kurulun bu konuda aldığı kararlar olarak açıklandı.