Doğuş Otomotiv’de Online Staj Dönemi

Doğuş Otomotiv, pandemi döneminde sağlığı öncelik alarak, öğrenciler için online staj programları sunuyor. Haziran Eylül döneminde ilk kez pilot çalışma olarak gerçekleştirilen yaz dönemi online staj programından verim alınması sonucu Doğuş Otomotiv, bu kez uzun dönemli staj programı ‘Biz’De Staj’ ile online ortamda öğrencilerle buluşuyor. Doğuş Otomotiv Linkedin sayfasında yer alan ilana yapılan başvurular arasından seçilen staj adayları, İnsan Kaynakları departmanı tarafından online mülakata davet edilecek. Mülakatı olumlu sonuçlanan adaylar, online ortamda ilgili birim yöneticileri ile görüşecek ve ardından işe alım süreci başlatılacak.

Online olarak gerçekleşecek staj programında öğrenciler, birlikte çalışacakları ekiplerin tüm iş süreçlerine online ortamda destek olurken oryantasyon, eğitim ve proje takibi de gerçekleştirecekler. Program boyunca öğrencilere, öğrenme çevikliği, takım oyunu, adaptasyon, karar verme gibi yetkinlerini ölçen oyunlaştırılmış bir dizi test yapılarak kişisel farkındalıklarının artırılması da amaçlanıyor.