Doğanlar Yatırım Holding’den Dev Hamle!

70’li yılların başında Biga’da küçük bir işletmeden doğarak, istikrarlı büyümeyle bugün uluslararası arenada faaliyet gösteren bir şirketler topluluğuna dönüşen Doğanlar Yatırım Holding, alternatif enerji üretimi konusunda hizmet veren şirketi Biotrend ile Ezine’de yepyeni bir tesisin temellerini atıyor. Ekonomiye katma değeri yüksek projeler hayata geçirmek fikriyle yatırımlarına güçlü bir şekilde devam eden Doğanlar Yatırım Holding, doğduğu topraklara değer katmaya ve istihdama destek olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim şirketlerinden biri olan Biotrend, kurulduğu 2012 yılından beri; biyokütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma – yakma ve ATY Üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleriyle ilgili yatırımlarıyla kendinden söz ettiriyor.

Biotrend’den yepyeni yatırımlarla istihdam desteği

Biotrend, Malatya, Sivas, İskenderun, İnegöl, İzmir-Harmandalı, Balıkesir ve Uşak lokasyonlarındaki 7 aktif tesisine ek olarak açmayı planladığı 10 yeni tesisle birlikte toplam 17 noktada yatırıma ve istihdama değer katmaya devam etmeyi planlıyor. Biotrend, yeni tesislerini Ezine’nin yanı sıra; Malatya-Kapıkaya, İzmir-Menderes, İzmir-Bergama, İnegöl, Giresun, Aksaray, Aydın veÇan’da açmayı planlıyor.

Ezine Tesisi, 54.237 m2 alana kurularak elektrik üretecek.

Doğanlar Yatırım Holding Enerji Grubu Başkanı İlhan Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin iklimi ve coğrafi konumu açısından alternatif enerji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtirken, Biotrend’in Ezine projesi kapsamında; hammadde olarak kullanılması ve yakılarak enerji elde edilmesi planlanan biyokütle miktarının -tamamı orman atıkları olmak üzere-

toplam 271.000 ton/yıl olduğu, yakıt depolama alanının da 40.000 ton kapasiteli planlandığı bilgisini verdi. Depolamanın düzenli yığma şeklinde yapılacağını, planlanan depolama alanı büyüklüğünün 13.000 m2 olduğunu sözlerine ekleyen Doğan, kazanda üretilen buharın, türbine yollanarak güç üretimi sağlayacağının, her türbinin en fazla elektrik üretiminin 15 MWe civarında olacağının altını çizdi.

İlk yatırım tutarı olarak 200 milyon TL, devamında ise 600 milyon TL’lik bir yatırım öngörülen Ezine tesisinde, Türkiye Enterkonnekte sistemine her bir ünite ile 15 MWe sağlanması planlanıyor. Santralin 7.500 saat/yıl çalışmasıyla 208.500 kWh (31 MWe için üretim miktarı) üretim bekleniyor. 1 MW lık tesis, 30.06.2021 tarihinde devreye girecek. 15 MW lık ilk tesisin 30.12.2021 tarihinde tamamlanması öngörülürken, tesisin 200 kişilik bir istihdam yaratması söz konusu olacak.