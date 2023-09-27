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Dijital muayene ile sürücüler 800 saat tasarruf etti

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Dijital muayene ile sürücüler 800 saat tasarruf etti
Yeni nesil muayene hizmeti kapsamında sürücülerin, önemli avantajlar ve zaman tasarrufu elde etmeleri sağlanıyor. Bu kapsamda dijital muayene sistemini tercih eden araç sahipleri, 2023’ün ikinci çeyreğinde zamandan 800 saat tasarruf etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ülkedeki araç sahipleri çevre dostu hizmet ile araç muayene raporlarını dijital ortama taşıyacak. Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte TÜVTÜRK tarafından işletilen araç muayene istasyonlarında artık araç muayene raporları dijital olarak da verilecek. Otomotiv sektöründeki dijitalleşme adımlarına öncülük ederek; araçla ilgili tüm ihtiyaçları tek bir uygulamada toplayan Rabam, bakanlığın e-rapor adımının yanı sıra muayene süreçlerini de dijitalleştiriyor, yeni nesil muayene hizmeti kapsamında sürücülere zaman kazandırıyor.

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