DHL Express Türkiye, Tüm Tesislerinde TAPA Sertifikası Sahibi Oldu

Dünyanın lider ekspres taşımacılık hizmetleri sağlayıcısı DHL Express, İstanbul Havalimanı’ndaki yeni operasyon merkezi için dünya çapında tanınan TAPA A sertifikası almaya hak kazandı. Böylece DHL Express Türkiye, gönderilerin güvenliğinde taviz vermeden sunulan hızlı hizmeti teyit eden TAPA sertifikasyon sürecini tüm operasyonel hizmet noktalarında tamamlayarak, bir kez daha Türkiye’deki tüm tesislerinin TAPA sertifikalı olduğu bir şirket haline geldi. Lojistik sektöründe gösterdiği yüksek kaliteli hizmetlerinden dolayı Türkiye’de sektörün gelişmesinde öncü rol alan DHL Express Türkiye güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç konuyla ilgili şunları söyledi: “Ekspres taşımacılık sektöründe lider bir marka olarak müşterilerimize hem hızlı hem güvenli hizmet sunmaya önem veriyoruz. Tüm tesislerimizde aynı özenle çalıştığımızı belgeleyen dünya standardındaki sertifikalarla da bunu kanıtlamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl büyük bir yatırım yaparak hizmete açtığımız yeni operasyon merkezimizin TAPA Sertifikası almasından gurur duyuyoruz. Güvenlik her zaman çok önem verdiğimiz bir konu ve müşterilerimizin, gönderilerinin emin ellerde olduğunu bilerek bizi tercih etmeleri de her zaman önceliğimiz. Bu konudaki çalışmalarımızı standartlarımızı hep artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.

TAPA sertifikası nedir?

1997 yılında kurulan Taşınan Varlıkları Koruma Derneği (TAPA), küresel üreticileri, lojistik sağlayıcıları, navlun taşıyıcıları, emniyet yetkililerini ve diğer paydaşları, uluslararası tedarik zincirlerindeki kayıpların azalması hedefi etrafında bir araya getiren ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Derneğin küresel düzeyde sektörel bir standart olarak kabul gören Güvenlik Gereklilikleri, TAPA tarafından verilen ve bağımsız kurumlar tarafından yürütülen detaylı denetimler sonucunda sağlanan sertifikasyon sürecinin temelini oluşturmaktadır.