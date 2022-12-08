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DHL Express'in Türkiye’deki 5 aracından 4’ü elektrikli olacak

Bu yıl içerisinde Türkiye filosundaki elektrikli araç sayısını 29’a çıkaran DHL Express Türkiye, 2025 sonuna kadar Türkiye’deki araç filosunun yüzde 80’ini elektrikli araçların oluşturacağını açıkladı.

ŞİRKETLER 08.12.2022, 12:15
DHL Express'in Türkiye’deki 5 aracından 4’ü elektrikli olacak

“Operasyonlarımızı sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yeniden şekillendiriyoruz”

 

Dünyanın öncü lojistik şirketi olarak sürdürülebilirlik lideri haline gelmeyi sorumlulukları arasında gördüklerini vurgulayan DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç, “DHL Express Türkiye olarak doğa dostu lojistik konusunda sektörümüze öncülük ediyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için işimizin her boyutunu sürdürülebilir kılmak üzere çalışıyor, operasyonlarımızı çevreyi koruyacak şekilde yeniden şekillendiriyoruz. Sera gazı emisyonunu 2030 yılına kadar 41 milyon metrik tondan 29 milyon metrik tona indirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda filomuzdaki doğa dostu elektrikli araç sayısını da artırmaya devam ediyoruz” dedi. Doğrudan elektrikli araç almanın yanı sıra filolarındaki benzinli araçların bir kısmını elektrikliye dönüştürdüklerini de belirten Mustafa Tonguç, “Sürdürülebilirlik yol haritamız doğrultusunda 2023’ün sonuna kadar filomuzdaki elektrikli araç sayısını 59’a çıkarmayı, 2025 yılının sonuna kadar ise son teslimat etabı araçlarımızın yüzde 80’ini elektrikli araçlara dönüştürmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Tonguç ayrıca, bu süre içinde elektrikli araçların menzili mevcut duruma göre artarsa yüzde 80 olarak belirlenen hedefin de yükseleceğini ekledi. 

DPDHL Group’un filosunun yüzde 60’ı elektrikli araç olacak

Öte yandan, DHL Express’in bağlı bulunduğu DPDHL Group, 2030 yılına kadar global filosunun yüzde 60’ının elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Tüm dünyada “Sürdürülebilirlik Yol Haritası” doğrultusunda doğa dostu elektrikli araç kullanımını artırmayı planlayan şirket bu kapsamda ilk olarak 2 bin adet yeni Ford E-Transit araç siparişi verdi.

#DHL Express
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