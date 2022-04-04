Denizİstanbul’a Bahar Geldi!

Kent yaşamına değer katan nitelikli projelerin sahibi Keleşoğlu Holding imzasıyla yükselen İstanbul’un marinalı tek sahil kasabası Denizİstanbul projesinde yeni etap heyecanı başladı. İstanbul’a baharı getiren ‘Bahar Rezidans’ etabı, bahçe ve geniş teras seçenekleriyle kentte dört mevsim tatil yaşamak isteyenler için ideal fırsatlar sunuyor.

ŞİRKETLER 04.04.2022, 12:40
Denizİstanbul’a Bahar Geldi!

İnşaat sektöründe 1979’dan bu yana ayrıcalıklı projeler üreten Keleşoğlu Holding’in 1,5 milyar dolar yatırım değeriyle yükselen, İstanbul’un marinalı tek kasabası Denizİstanbul projesinde Bahar Rezidans etabının yapımına başlandı.

Bahar Rezidans, marinası, kumsalı ve 1,5 milyon metrekarelik yaşam alanıyla İstanbul’un en büyük projesi olan Denizİstanbul’un dokuzuncu etabı. Yakamoz, Kalyon Evleri, Mercan Konakları 1 ve 2, Marina Villaları, Sedef Konakları 1 ve 2, Marina Rezidans’ ın ardından gelen Bahar Rezidans etabı toplam 574 konuttan oluşuyor. Mimarisi, lebi derya terasları ve bahçeli ev seçenekleriyle 1+1’den 5+1’e birçok daire çeşidi sunuyor. 

Tüm ihtiyaçlarına ve sosyal donatılara kolayca ulaşmak ve bahçesinde hayatı 365 gün tatil tadında yaşamak isteyenler için önemli bir fırsat sunan Bahar Rezidans’ da teslimlerin 2024 Haziran ayında başlaması planlanıyor. 

İstanbul’un iki hudut kapısından biri Denizİstanbul’da

Bahar Rezidans etabının lansman buluşmasında konuşan Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Keleş proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

İstanbul’da önünde marinası olan tek kasaba konseptinde olma özelliği ile benzersiz olan Denizİstanbul, %79 yeşil alanı, az katlı konakları, villa ve daireleriyle İstanbul’a örnek bir yaşam sunuyor. Projenin önünde yer alan marinanın İstanbul’un iki hudut kapısından biri olması Denizİstanbul’a değer katan en önemli özelliklerden biri.  Denizİstanbul, teknelerle yurt dışından gelecek yabancı turistlerin ayak basacağı ilk yer konumunda. Kasabanın sahil şeridinde, denize girilebilen bir kumsal ve tamamen manzaraya hakim kafe ve restoranlar bulunuyor. Böylece İstanbul’a şehir turizmi için gelenler ile Türkiye’ye tatil turizmine gelenleri aynı lokasyonda birleştiriyor. Projenin mimari projesini Kraft Mimarlık üstlenirken, şehircilik, tasarım, master ve imar planı dünyanın en ünlü mimarlık- mühendislik firmalarından biri olan Amerikalı SOM tarafından yapıldı. Burj Khalifa’nın da mimarı olan SOM, Denizİstanbul’u Kaliforniya sahil kasabalarını andıran denize doğru eğimli bir vadide, yatay mimari anlayışıyla tasarladı. Bu sayede projede tüm konutlar deniz manzarasına hakim bulunuyor. İnsana ve doğaya saygının esas alındığı projenin sahile inen bölümünde yükseklik azalıyor, geniş aralıklarla inşa edilen bloklar birbirinin cephesini kapatmıyor.” 

İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim veren uluslararası bir özel okul, hastane, 5 yıldızlı otel, 180 mağaza kapasiteli AVM’nin de bulunacağı Denizİstanbul’da ayrıca; binicilik kulübü ve çocuklardan yetişkinlere her yaşta kasaba sakininin sağlıklı yaşam ve spor ihtiyacına yanıt verecek dev bir spor kompleksi yer alacak.  13 bin metrekare büyüklüğündeki bu komplekste açık ve kapalı yüzme havuzları, sauna, Türk hamamı, vitamin bar, oyun odaları, squash, tenis kortu gibi sosyal alanların yer aldığı spor ve yaşam kulübü bulunacak. 

Yakamoz, Kalyon Evleri, Mercan Konakları, Marina Villaları ve Sedef Konakları 1 etaplarında yaşamın başladığı Denizİstanbul, 14 konut etabı ve ilave sosyal alanlar, ticari alan ve turizm etapları ile toplam 20 etaptan oluşuyor. Forbes Türkiye tarafından İstanbul’un en çok kazandıracak ilk 5 projesi içinde gösterilen ve başlangıcından bu yana %120 oranında prim yapan Denizİstanbul, sadece bulunduğu bölgeye değil, İstanbul’a da vizyon katıyor.  

Şu ana kadar satışları %50’ye ulaşan Denizİstanbul projesinde 3000 bin konutluk 5 yeni etap daha satışa çıkacak.

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