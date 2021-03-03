Demir ve metal sektöründe, Turquality destekleri nelerdir?

İhracatı artırma ve global çapta markalaşmayı hedefleyen demir ve metal sektörü, rotasını Turquality’e çevirmeye başlıyor.

Sektör lideri Progroup Uluslararası Danışmanlık 19 yıldır, Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, Türk markalarının globalde rekabet etmelerine rehberlik ediyor.

Demir ve metal sektöründeki firmaların global çapta daha yoğun başarılara imza atmaya hazır olduğunu ifade eden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“ Demir ve metal sektöründeki birçok firma, Turquality desteği alabileceğini henüz bilmiyor. Oysa, döviz girdisi sağlayan firmalar, bu desteklerden yararlanabiliyor. Global pazarlara açılan demir ve metal sektöründeki firmalar, yurtdışı masraflarının desteklenmesi, yurtdışı tanıtım giderleri desteği, yurtdışı ofis giderleri desteği, yurtdışı fuar desteği, yurtdışı lobi desteği, yurtdışı marka tescil desteği gibi birçok desteği alabiliyor. Aynı zamanda yurtiçinde de, yazılım desteği, şirketlerin iyileştirileştirilmesi ve altyapı oluşturması için yönetim danışmanlığı desteği gibi çeşitli destek kalemleri bulunuyor” dedi.

Turquality’nin marka destekleri nelerdir?

Ürün ihracatı yapan markalar için Turquality desteği almanın koşulları hakkında şunlar söylenebilir. Müracaat eden markanın, Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekiyor. Yurtdışında da, ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekiyor. Ürün ihracatı için son 3 yıl ihracat yapma ürün ihracat ortalamasının en az 3 milyon tutar oranında olması gerekiyor. Hizmet ihracatında ise, sadece ihracat limiti maddesi yoktur.

İşletmelere verilen Turquality desteklerinden bazıları şunlardır?

1-İstihdam Giderleri,

2-Yazılım ve Bilişim Giderleri,

3-Depo Hizmetleri Giderleri,

4-Gelişim Yol Haritası,

5-Sertifikasyon Giderleri,

6-Tasarım Giderleri,

7-Ürün, Hizmet ve Marka Tescili ve Korunması ile İlgili Giderler,

8-Uluslararası Hukuk Danışmanlık Giderleri,

9-Ofis, Depo, Mağaza Kira ve Kurulum Giderleri,

10-Danışmanlık Giderleri,

11-Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama Giderleri,

Turquality’nin İşletmeye Sağladığı Değerler Nedir?

1-Mevcut karlılığın artışına katkısı: %14

2-Mevcut ihracat artışına katkısı: %15

3-Mevcut verimlilik artışına katkısı: %17

4-Mevcut marka bilinirliğine katkısı: %7

5-Mevcut iç piyasa artışına katkısı: %10

6-Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

7-Müşteri memnuniyet seviyesi: %97