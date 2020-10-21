Dell Technologies Project APEX, Hizmet Stratejisini Hızlandırıyor

Project APEX, şirketin hizmet ve bulut stratejilerini, teknoloji tekliflerini ve pazara açılma çalışmalarını bir araya getiriyor. Şirketler merkez, uç konumlar ve genel bulutlar dahil olmak üzere iş yüklerini çalıştırdıkları her yerde tutarlı bir hizmet deneyimine sahip olurlar.

Dell Technologies Operasyon Direktörü ve Başkan Yardımcısı Jeff Clarke görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Project Apex, müşterilerimize sektörde eşi olmayan, güvenilir tek bir ortaktan bilgisayarlarda ve BT altyapısında seçim, basitlik ve tutarlı bir deneyim olanağı sunuyor. Talep üzerine teknoloji konusundaki uzun geçmişimizden yola çıkarak bu girişimi oluşturduk. Amacımız, müşterilere onlar için en yararlı olacak şekilde kaynakları ölçeklendirme özgürlüğü vermek, bu sayede değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verebilir ve BT’ye odaklanmak için daha az çaba sarf ederek şirketin diğer ihtiyaçlarına odaklanabilirler.”

IDC Dünya Genelinde Araştırma Grup Başkan Yardımcısı Rick Villars ise görüşlerini “2021’in sonuna gelindiğinde Hizmet olarak tüketimin sağladığı çeviklik ve uyarlanabilirlik, esnek tüketim/Hizmet olarak çözümler yoluyla sunulan şirket içinde altyapıya yönelik talebi üç katına çıkaracaktır” şeklinde ifade ediyor.

Dell Technologies Bulut Hizmetleri Genişliyor

Yeni Dell Technologies Cloud Console, Project APEX için temel oluştururken, şirketlere bulutlarını ve hizmet olarak bulut yolculuklarını yönetmek için tek ve sorunsuz bir deneyim sunar. Şirketler, pazarı tarayabilir ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verecek bulut hizmetlerini ve hizmet olarak çözümleri sipariş edebilir. Müşteriler bir kaç tıklamayla iş yüklerini dağıtabilir, çoklu bulut kaynaklarını yönetebilir, gerçek zamanlı maliyetlerini izleyebilir ve özellik ekleyebilir.

Önümüzdeki yılın ilk altı ayında piyasada olacak Dell Technologies Storage as-a-Service (STaaS) şirket içinde yer alacak. Verileri dizme ve dosyalama hizmetleri ile geniş bir yelpazede kurumsal sınıf özellikleri sunan, ölçeklenebilir ve elastik depolama kaynaklarından oluşan Hizmet olarak portföyüdür. STaaS, OPEX işlemleri için tasarlanmıştır ve müşterilerin Dell Technologies Cloud Console yoluyla STaaS kaynaklarını kolaylıkla yönetmesini sağlar.

Dell , aşağıdaki ilerlemelerle Dell Technologies Cloud ve Hizmet olarak tekliflerini genişletmeye devam ediyor:

Müşteriler, abonelik fiyatlandırmasıyla ayda örnek başına 47 dolar kadar düşük bir ücretle hibrit buluta başlayabilir. 2 Bu sayede yeni Dell Technologies Cloud Console ile önceden tanımlı yapılandırmalarla bulut kaynaklarını kolaylıkla satın alabilir ve ölçeklendirebilirler.

Bu sayede yeni Dell Technologies Cloud Console ile önceden tanımlı yapılandırmalarla bulut kaynaklarını kolaylıkla satın alabilir ve ölçeklendirebilirler. Dell Technologies, Dell Technologies Cloud Platform aboneliğini Birleşik Krallık’a, Fransa’ya ve Almanya’ya genişletiyor. Ayrıca yakın zamanda dünya genelinde genişlemeye de devam edecek.

— Tamamen yönetilen bu hizmet müşterilere düşük bir gecikme bağlantısı ile başlıca genel bulutlar yoluyla tek bir hedefteki genel bulutlarda verilerini ve uygulamalarınıkoruma konusunda yardımcı olur. ŞirketlerPowerProtect’in cihaz tekilleştirme teknolojisi sayesinde maliyetlerini azaltır ve Microsoft Azure’dan verileri getirirken sıfır ağ çıkışı ücreti sayesinde tasarruf sağlar.

Tamamen yönetilen bu hizmet müşterilere düşük bir gecikme bağlantısı ile başlıca genel bulutlar yoluyla tek bir hedefteki genel bulutlarda verilerini ve uygulamalarınıkoruma konusunda yardımcı olur. ŞirketlerPowerProtect’in cihaz tekilleştirme teknolojisi sayesinde maliyetlerini azaltır ve Microsoft Azure’dan verileri getirirken sıfır ağ çıkışı ücreti sayesinde tasarruf sağlar. Önceden yapılandırılmış fiyatlandırma sayesinde müşteriler kullanım başına ödeme deneyimiyle Dell Technologies çözümlerini kolaylıkla seçebilir ve dağıtabilir. Dünya genelindeki Dell Technologies ortakları Flex On Demand çözümlerinde %20’ye varan indirim alabilir.

Sürdürülebilirliğe odaklanmanın devam etmesi

Dell Technologies Project APEX, şirketlere altyapıyı güvenli ve doğa dostu bir şekilde kullanımdan kaldırmaları konusunda yardımcı olur. Dell, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemenin yanı sıra kullanılmış BT teçhizatlarının geri dönüşünü ve yenilenmesini yönetir. Şirket, Progress Made Real hedeflerine ulaşmak için şunları yapar:

Dell Varlık Perakende Satışı ve Geri Dönüşüm Hizmetleriyoluyla kiralanan ekipmanı güvenli ve doğa dostu bir şekilde geri dönüşe hazırlama.

Ulaşılabilirlik