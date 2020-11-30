Dedeman'dan Palandöken'e yatırım!

Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri “Dedeman Hotels & Resorts International”, pandemi koşullarına rağmen yatırımlarına devam ediyor.

Tecrübesi, güçlü kadrosu ve sürdürülebilir stratejisiyle uzun vadeli hedeflerine odaklanan Dedeman Hotels & Resorts International, günün koşulları ve kayak severlerin beklentileri doğrultusunda iki buçuk milyon TL yatırım bütçesi ile Palandöken’deki otellerinde yenileme projesi başlattı. Kasım ayı sonunda tamamlanacak projede, müşteri memnuniyeti odaklı birçok çalışma dikkat çekiyor.

Proje kapsamında Dedeman Palandöken otellerinde, mekanik ve alt yapı tesisat yenileme, dış cephe aydınlatma, asansörlerin revizyonu, Wi-Fi sistemleri upgrade çalışmaları yapılırken, odalarda ve lobby alanında yenilemeler hayata geçiriliyor. Kayak severlerin çok iyi bildiği Teleski Cafe baştan sona yenilenirken, dağın eteğinde yer alan bu özel cafe’nin yeni tasarımında kayak severler için birçok sürpriz de yer alıyor.

Palandöken’in kış turizmi için çok önemli bir destinasyon olduğunu belirten Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge Genel Müdürü Veli Tuzak, “Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülke turizmimizi de olumsuz etkiledi. Ancak herhangi bir seyahat kısıtlaması kararı alınmaması veya vakaların çok artmaması durumunda kışın iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle yurtdışından gelecek misafirlerde azalma olacağını öngörsek de bu durum yerli turist özelinde bir fırsat ortaya koyacaktır. Ağırlık iç pazardan olacak olsa da özellikle Rus pazarından da ciddi talepler almaya başladık. Erzurum Havalimanı'nda CAT3 teknolojisi odaklı yapılan yenileme çalışmasının da olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz” dedi.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Dedeman olarak 1993 yılında Palandöken Kayak Merkezi’ndeki ilk otel yatırımını gerçekleştirdik. Yıllar içinde Palandöken Kayak Merkezi’nin bir destinasyon olarak gelişmesine katkıda bulunduk. Başkanımız Rahmetli Murat Dedeman’dan devir aldığımız bu misyonumuzu günümüzde de sürdürmeye devam ediyoruz. Sene başında duyurduğumuz renovasyon yatırımlarına, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen devam ettik. Yenileme yatırımlarımızın Palandöken Kayak Merkezi’nin genel algısına da katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyerek bölgenin Dedeman markası için önemine vurgu yaptı.

Pandemi önlemlerini ‘Güvende Kal’ manifestosunda bir araya getiren Dedeman, “Safe Travels-Güvenli Seyahat” tastiği ve “Güvenli Turizm Sertifikası” ile Palandöken otellerinde de misafirlerine “güvenli” bir konaklama deneyimi vaat ediyor.

Dağın eteğinde yer alan konumu ile Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge, Kasım ayı sonuna kadar %40’a varan erken rezervasyon indirimleri ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor