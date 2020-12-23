CW Enerji, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 14. şirketi oldu

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye 100 Yarışması’nda en hızlı büyüyen 100 şirket arasında yerini alarak rakipleri arasında fark yarattı. Gurur verici işlere imza atan firma, listeye 14. sıradan girme başarısı gösterdi.

CW Enerji, TOBB öncülüğünde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde düzenlenen 6. Dönem TOBB Türkiye 100 Yarışması’nda ödüle layık görüldü. TOBB Türkiye 100 ödül töreni bu yıl pandemi nedeniyle online olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyük mutluluk yaşıyoruz

Ödül hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, elde ettikleri bu başarı ile gurur duyduklarını söyledi. Sarvan, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle yol aldıklarının altını çizerek, “Sürekli iyileştirme anlayışıyla yol almaya devam ediyoruz. Son teknoloji ile geliştirdiğimiz ürünlerle dünyanın birçok ülkesinde adımızdan söz ettiriyoruz. Çalışmalarımızı bu tarz ödüllerle taçlandırdığımız için büyük mutluluk yaşıyoruz. Ödülümüzde büyük emeği bulunan çalışma arkadaşlarımıza ve bizi tercih eden müşterilerimiz ile yatırımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkemize ve sektörümüze katma değer sağlama hedefindeyiz

Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma amacıyla çalışmalarına devam ettiklerine dikkat çeken Sarvan, teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Yenilikçi ve inovatif ürünleri hayata geçirdiklerini dile getiren Sarvan, “Alanında uzman kadromuzla enerjimizi, gücümüzü ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için harcıyoruz. Ülkemize ve sektörümüze katma değer sağlama hedefindeyiz. Müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların güzel sonuçlarını görmek bizler için gerçekten memnuniyet verici. CW Enerji ailesi olarak, hızla büyümeye devam edeceğiz ve ülkemizin güneş enerjisi hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı her zaman sürdüreceğiz” diye konuştu.