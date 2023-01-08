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CUMHURİYETİN 100. YILINDA BAŞARILI KADINLARÖDÜLLENDİRİLDİ

ŞİRKETLER 08.01.2023, 13:08
CUMHURİYETİN 100. YILINDA BAŞARILI KADINLARÖDÜLLENDİRİLDİ

Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nin bu yıl 5.si yapıldı. İş hayatında birçok başarıya ve sosyal sorumluluk alanında ilklere imza atan kadınlar Dedeman Gayrettepe’de bir araya geldi.Zirvede yılın başarılı kadınlarına ödülleri takdim edildi.

Zirvenin BaşkanıSenur Akın Biçer gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılı vurgusu konuklara duygulu anlar yaşattı. Biçer zirve ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “YAPDER önderliğinde başlayan Kadın Zirvesi geleneksel hale geldi. Her yıl güçlenen zirvemiz ekonomiye katkı sağlar bir hal aldı. Bugünün en anlamlı konusu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına giriyor olmamız. Güçlü kadın güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü bir ekonomi demektir. Zirvemizin yeni ufuklar açmasını diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 

Gerçekleştirdiği projelerle kadın hareketine önemli destekler veren Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Türkiye’de İş Dünyası dergisinin iş birliğinde yapılan zirvede, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu BaşkanıLeyla Alaton moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panel başlığı “Cumhuriyetin 100’üncü yılında dijitalleşen dünyada kadın faktörü” olarak belirlenirken konuşmacılar ise şu isimlerden oluştu; Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan, Kebo A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Kıral ve Turkaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı & İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez.

Sunuculuğunu YAPDER Başkanı Celal Toprak ve Gazeteci Sunucu Pınar Odabaşı’nın üstlendiği zirvenin bu yıl destekçileri Uyumsoft, Zücder, Hepsiburada ve Seger oldu.

Zirvede ödül alan başarılı kadınlar ise şu şekilde:

· Boyner Holding Yönetim Kurulu ÜyesiÜmit Boyner

· Kale GroupYönetim Kurulu Başkanı& CEO’su Zeynep Bodur Okyay

· DoğuşçayYönetim Kurulu ÜyesiHarika Karahan Batallı

· Taç Porselen Yönetim Kurulu BaşkanıEsra Kuştemir

· Garanti Bankası BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu

· Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu BaşkanıAsuman Karaşabanoğlu

· Hisar ÇatalKaşıkYönetim Kurulu ÜyesiAslı Erdoğan

· WiloTürkiye Pazarlama Müdürü Banu Kiper

· ORTAR Yönetim Kurulu ÜyesiSevim Yavuz

· TarkitoBaby Kids Kurucusu Berna Kekeç

· Haberler.com Genel Yayın Müdürü Bedia Teymur

· Koç ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik BölümündeHücreİskeletiAraştırma Laboratuvarı Kurucusu DoçentDr. Elif Nur Fırat Karalar

· Sunucu, Yazar ve SağlıklıYaşam ve Yoga KoçuEce Vahapoğlu

· Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu

· RedstoneYönetim Kurulu BaşkanıEvrim Kırmızıtaş Başaran

· NG Hotels& Resorts İcra Kurulu BaşkanıHediye GüralGür

· Yalova Tarım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Akcan

· Gayrimenkul GeliştirmeDirektörü Sermin Akın Kurt

· L’OréalTürkiye Genel Müdürü Sinem SandıkçıGökçen

  • Hayal Bahçe’den Kurucusu KübraÖzmenKutanoğlu

  • Ulusoy Un Şirketler Grubu Kurucu OrtağıNevin Ulusoy
  • Sarıyer ve Civarı Girişimci Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın PeykerŞimşek
  • BonaBantYönetim Kurulu BaşkanıNida Beyoğlu Arslan
  • Karadeniz Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi BaşkanıNeriman Posbıyık
  • Migros Sürdürülebilirlik Komitesi adına / Migros Ticaret A.Ş. SürdürülebilirlikYönetimi Grup Müdürü Cansu Ergün

· DAIKIN'in Adana Teknik Servis Yetkilisi Ebru Karaörs

· Girişimcilik Ekosistemi DerneğiBaşkanıEsra Özden

· Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ÜyesiHatice Öz

· 220 Derece Cookies Kurucusu Ezgi Baykut

· NOG Kurucusu Buse Öksüz

· Toksü & Chase Halkla İlişkiler Kurucusu FügenToksü

· RedcolourYönetim Kurulu BaşkanıOya Düşmez

· Sınırlı Sorumlu Sarıyer Mahalle ve Köyleri Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi BaşkanıSeyhan Deniz

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