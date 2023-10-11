Cumhuriyet’in 100 Değeri Projesi’nde Geri Sayım

Koç Holding tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlama hedefiyle başlatılan “Cumhuriyet’in 100 Değeri Projesi” hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet tarihi boyunca hatırlanacak ve gelecek nesillere aktarılacak çok fazla değer olduğuna dikkat çeken projede Koç Holding ve Koç Topluluğu markalarının sosyal medya hesapları üzerinden her gün bir değer paylaşılıyor. Proje, 29 Ekim’de yapılacak 100. paylaşım ile tamamlanacak.

Burçin Girit: “Cumhuriyet değerlerini öne çıkarırken çağı yakalama ve hatta aşma ülküsü ile ilerlendiğini gösteren hikâyeleri paylaşma imkânı buluyoruz.”

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, “Cumhuriyet’in her dönemine tanıklık etmiş bir kurum olarak, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamaya hazırlanırken iletişim çalışmalarımızı büyük bir özen ve heyecanla sürdürüyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini ve Cumhuriyet’in değerlerini bir kez daha hatırlama, bu değerleri yeni nesillere aktarabilme vizyonuyla iletişim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda başlattığımız projemizde, ‘Cumhuriyetimizin, 100 yıllık tarihinde kutlanacak çok şey var’ diyerek, Cumhuriyet kazanımlarını birlikte hatırlıyoruz. Cumhuriyet’in; eğitim, kalkınma, bilim, sanat ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği atılımları, oluşturduğu köklü kurumları ve inkılapları aktarıyoruz. Cumhuriyet değerlerini öne çıkarırken çağı yakalama ve hatta aşma ülküsü ile ilerlendiğini gösteren hikâyeleri paylaşma imkânı buluyoruz. Ülkemizin her köşesinden insanın bu değerli Cumhuriyet kazanımlarını hatırlama fırsatı bulabilmesi için önümüzdeki dönemde bu içerikleri yaygınlaştıracak çalışmaları da hayata geçireceğiz” dedi.

Milli kütüphanenin kurulmasından İstanbul Radyosu’nun yaptığı ilk yayına, onuncu yıl marşının bestelenmesinden Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın muhtarı Gül Esin Hanım’ın hikâyesine kadar 100 farklı değer, Koç Holding’in ve Koç Topluluğu markalarının sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.