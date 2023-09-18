Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alibaba ve Trendyol Liderleriyle Yatırım ve Teknoloji Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti. Bu önemli toplantıda, Türkiye'nin e-ticaret ve teknoloji alanındaki potansiyeli masaya yatırıldı.

Yeni Yatırım Planları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba'nın Türkiye'ye yönelik kapsamlı yatırım planları hakkında bilgi aldı. Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye bugüne kadar Trendyol aracılığı ile 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ve gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarının olduğunu açıkladı. Evans, Ankara'daki veri merkezi, lojistik merkezi ve İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi gibi yatırımların detaylarını da paylaştı.

TEKNOFEST ve Spor'a Övgüler

Michael Evans, Trendyol'un sponsorları arasında yer aldığı Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i yakından takip ettiğini belirtti. Evans, bu tür organizasyonların Türkiye’nin dünya arenasında önemli bir teknoloji oyuncusu olduğunu gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılarını yakından takip ettiğini ve Trendyol'un spora ve sporculara verdiği destekten memnun olduklarını dile getirdi.

Sanatsal Takdim

Kabul sonrasında Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, çağdaş Türk resim sanatçısı İsmail Acar’ın Trendyol Sanat’a özel olarak ürettiği “Kaftan” adlı eserini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

Önemli Adımlar

Bu toplantı, Türkiye'nin teknoloji ve e-ticaret alanlarında atmayı planladığı adımlar için önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Alibaba'nın yatırımları ve Trendyol'un büyüme planları, Türkiye'nin bu alanlarda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alabileceğinin sinyallerini veriyor.