COVID-19’dan yüzde 98 koruyor!

Yüksek gıda mühendisi, propolis uzmanı, Bee'o Propolis'in kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp kliniklerinde yürütülen bilimsel araştırmada, COVID-19 virüs bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarında %30 luk Beeo Up Anadolu Propolisinin koruyucu etkinliği değerlendirildi. 209 sağlık çalışanının (doktor, hemşire, tıbbi sekreter) takip edildiği bu çalışmanın başlangıç ve sonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulandı. Çalışanlar iki gruba ayrılarak bir gruba bir ay boyunca düzenli olarak her gün 40 damla Beeo Up %30 luk propolis verildi. Diğer gruba verilmedi. Bir ayın sonunda tüm çalışanlar tekrar PCR testi olmuş ve pozitifleşme durumlarına bakılıp, sonuçlar değerlendirildi. Sonuç olarak; sağlık çalışanlarında COVID-19 enfeksiyonuna karşı Bee’o Up Anadolu propolisinin %98 oranında koruyucu olduğu görüldü.”