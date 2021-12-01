Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın dizi
Türkiye'de 22 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 22 bin 556 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk...
İşletmelere 20 milyar liralık destekte detaylar belli oldu
İşletmelere 20 milyar liralık destekte...

COVID-19’dan yüzde 98 koruyor!

BEE’0 UP %30 Propolis Damla Ürününün  COVID-19’a karşı %98 koruyuculuk gösterdiğinin tespit edildiği klinik çalışma preprint olarak yayınlandı.

COVID-19’dan yüzde 98 koruyor!

Yüksek gıda mühendisi, propolis uzmanı, Bee'o Propolis'in kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp kliniklerinde yürütülen bilimsel araştırmada, COVID-19 virüs bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarında %30 luk Beeo Up Anadolu Propolisinin koruyucu etkinliği değerlendirildi. 209 sağlık çalışanının (doktor, hemşire, tıbbi sekreter) takip edildiği bu çalışmanın başlangıç ve sonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulandı. Çalışanlar iki gruba ayrılarak bir gruba bir ay boyunca düzenli olarak her gün 40 damla Beeo Up %30 luk propolis verildi. Diğer gruba verilmedi. Bir ayın sonunda tüm çalışanlar tekrar PCR testi olmuş ve pozitifleşme durumlarına bakılıp, sonuçlar  değerlendirildi. Sonuç olarak; sağlık çalışanlarında COVID-19 enfeksiyonuna karşı Bee’o Up Anadolu propolisinin %98 oranında koruyucu olduğu görüldü.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
COVID19dan Yüzde 98 KoruyorBEE0 UP %30 Propolis DamlaBeeo Propolisin Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.